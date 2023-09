El director de la Superintendencia Financiera de Colombia, José Camilo Torres Duque, alertó el aumento acelerado de casos por estafas con trámites para la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que son ofrecidos a bajos precios, pero terminan siendo falsos.

“Por estafas con Soat falsos hemos recibido unas 300 o 400 denuncias. Son Soat que no existen y la gente pierde su dinero por no constatar con quién está haciendo el trámite a través de las plataformas digitales, donde no todo es real”, dijo el director.