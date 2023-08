La polémica surgió luego de que Gustavo Petro, presidente de Colombia, hubiera metido presión en Pitalito, Huila, delante de varios caficultores, a los que les dijo que si no había reorganización en la Federación de Cafeteros, el Gobierno Nacional retiraría su financiación y acabaría el contrato del Fondo Nacional del Café.

Además, el gobernante quiso poner a quienes lo escuchaban en contra de Germán Bahamón, gerente de la Federación, al asegurar de manera ligera que este ganaba un sueldo de 200 millones de pesos y que vivía a cuerpo de rey si se tenía en cuenta que tenía oficina en Nueva York, Estados Unidos.

#Atención El presidente Gustavo Petro abre la puerta a quitarle el manejo del Fondo Nacional del Café a la federacion: "Santos nos enseñó cómo se hace porque lo hizo con Fedegan, ¿hacemos lo mismo? Si la Federacion de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera se…

Frente a semejantes señalamiento, Bahamón, que es hermano de la presentadora de televisión huilense Claudía Bahamón, salió al paso aclarando las cifras que emitió el presidente y llamándolo a moderar su tono.

Sueldo del gerente de la Federación de Cafeteros no es el que decía Petro

Según Germán Bahamón, el jefe de Estado se pegó una gigantesca pifiada con la cifras que dio para hacerlo quedar mal, pues explicó que en realidad gana mucho menos que los 200 millones que dijo Petro.

“No es acertado, mi sueldo no es ni el 30 %; además la Federación le bajo el 20 % al salario del gerente”, apuntó Bahamón inicialmente en Blu Radio.

Y especificó que en realidad su salario era de “60 millones de pesos”.

En ese sentido, explicó que sus funciones y el pago que recibe se aprobaron por los caficultores del país que lo eligieron para el puesto y que como ingeniero de producción agroindustria su tarea se ha enfocado en “llevar la industrialización a la cadena de producción”, así como abrir nuevos mercados en el mundo; de hecho, anunció como novedad los de Emiratos Árabes y China.

Acto seguido, Bahamón apuntó que la oficina en Nueva York es de la Federación, no de él, y que la tarea que tiene es tener muchas más en el resto del planeta.

“Ojalá que no solo tuviéramos oficinas en Nueva York, Ámsterdam, Tokio… sino en más partes porque nuestro producto es exportable y nos tenemos que fortalecer porque el comercio internacional es lo más importante para nuestro café”, justificó.

Finalmente, el gerente desestimó el tono bélico de Petro: “Desgastaros en polarizaciones es inocuo, no es lo que estamos buscando. Quiero sentarme con el presidente porque son más las coincidencias que tenemos para el desarrollo del café”.

Y dio a entender que no dejará su puesto, como lo querría el mandatario: “Los cafeteros eligieron un gerente, no un político y me debo a ellos”.

En el cierre de la entrevista, el periodista Néstor Morales añadió que pese a que la Federación es una entidad privada que maneja fondos igualmente privados, el malestar con el gerente tiene que ver con que “en el Gobierno Nacional consideran a Bahamón como antipetrista”.

Acá, algunas de las declaraciones de Bahamón: