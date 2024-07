La Contraloría advirtió en las últimas horas un riesgo de $ 50.653 millones por resolución de vivienda campesina de MinAgricultura. Esto con base en que Jhennifer Mojica, la saliente ministra de Agricultura, dejó firmada una resolución sobre la que ahora el ente de control señala riesgos financieros y jurídicos. Se trata de un documento de diciembre de 2023 que pretende financiar viviendas de interés social rural.

La advertencia fue enviada hoy por la Contraloría General de la República hasta el MinAgricultura para que se revise y corrija lo que quedó escrito en la resolución 490 del 20 de diciembre de 2023. Señala que, en caso de materializarse, ese documento podría generar “altas afectaciones al erario”.

La alerta fue enviada al ministerio, al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural. En ella aseguran que podrían verse comprometidos hasta $50.653 millones del patrimonio público.

Lea más: Campesinos están botando la leche que producen por falta de compradores

Dice que la resolución destina subsidios, que ya fueron otorgados a algunos beneficiarios, que habían sido reconocidos por el Estado y a otros beneficiarios del programa de vivienda de interés social rural. Esto llevaría a una ralentización del Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional.

“Con la aplicación de la Resolución, que determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del Programa, se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, lo que impactaría la financiación de los proyectos de vivienda no identificados en la Resolución del Ministerio”, dijo la Contraloría General.