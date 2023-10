El gobierno chileno confirmó que la negociación con Sinovac, que llevaba dos años, se cayó e impidió la construcción de una planta productora que se iba a hacer en la ciudad de Antofagasta.

Desde el país austral señalan que la decisión se dio por un simple tema de población y mercado potencial. Sin embargo, medios de ese país añaden que las dificultades burocráticas también influyeron.

(Vea también: Afamada cervecería llegó a su fin: está en bancarrota y despediría a sus trabajadores).

“Particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo, no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia”, dijo a Radio Cooperativa la ministra de Ciencias de Chile, Aisén Etcheverry.