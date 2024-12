Este lunes 16 de diciembre, empresarios y sindicatos se reunieron con el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de incremento del salario mínimo en Colombia. Sin embargo, el consenso sigue lejano.

Según comentó la ministra Ramírez, hay bastantes diferencias en la mesa y en la sesión de este lunes no fue posible acercar a las partes, ya que los empresarios proponen un 5,2 % y las centrales obreras le apuntan a un 12 %.

Pese a las reuniones extraordinarias de este lunes, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que hoy tampoco hubo acuerdos para definir el aumento de salario mínimo en 2025. Por tal razón, los sectores van a radicar salvedades hasta mañana a las 12:00 p.m. y la… pic.twitter.com/6ETZXnjEgz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 16, 2024

Aunque no se han tenido avances, las conversaciones continuarán y se espera que las partes se reúnan el próximo miércoles 18 de diciembre. “Mañana se radican las salvedades. Se radican cuando no hay acuerdo. Quiero decirles que no hay acuerdo. Hoy, a las cuatro de la tarde, no hay acuerdo”.

Entonces, si no se llega a un acuerdo durante esta semana, la ministra dijo que se buscarán las condiciones necesarias para que el incremento del salario mínimo sea decretado por el Gobierno, tal como se hizo el año pasado.

Si no hay acuerdo en salario mínimo, aumento saldrá por decreto

Si las partes que integran la mesa de negociación no llegan a un acuerdo (como ocurrió el año pasado), la decisión quedará en manos del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El aumento, incluyendo el ajuste al auxilio de transporte, se decidirá por decreto y con el apoyo de los ministros de Trabajo y de Hacienda, así como el de Comercio, a más tardar el 30 de diciembre, día en el que vence el plazo.

Luego de que se confirmara el estancamiento de la reforma laboral en el Congreso, el presidente afirmó en X que el aumento del mínimo debe compensar a los trabajadores. Al parecer, pujará por un incremento amplio.

“La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo”, expresó el mandatario.

Salario mínimo: ¿cuánto puede subir en 2025?

Mientras la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) propone un aumento del 5,2 %, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) plantea una subida del 12 %.

En términos más sencillos, los empresarios le apostaron a un incremento equivalente a $ 67.600, que situaría el salario en $ 1’367.600, mientras que los sindicatos buscan que el mínimo sea de $ 1’456.000, es decir, que tenga incremento de $ 156.000.

