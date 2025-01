Un creador de contenido en redes sociales ha encendido las alarmas por cuenta de su anécdota en la que reveló que lo estafaron con los datos de su tarjeta, pero afortunadamente no pasó a mayores. “Cuento esto para que no les pase”, comentó.

Modalidad de estafa con tarjeta de crédito Bancolombia

Leonardo Barón, quien hace videos hablando sobre importaciones y aduanas, se grabó hablando de la modalidad de estafa en la que casi cae por completo, debido a que los ladrones fueron muy astutos y planearon cada detalle de su actuar.

“Suelo ser muy precavido. No me pidieron datos, sino que dieron todos mis datos. Me ofrecieron un cambio de tarjeta por otra categoría. Acepté porque me dijeron que iban a enviarse un mensajero, todo igual, un protocolo como en ocasiones anteriores lo hemos hecho”, contó.

Luego, señaló que al otro día llegó el mensajero y le entregó el nuevo sobre de Bancolombia, cuidando los detalles de que fuera igual a uno original. En la nueva tarjeta estaban en relieve su datos y luego el mensajero procedió a pedirle algo inusual.

“Sacó unas tijeras para cortar mi tarjeta y, por seguridad, ponerla en una bolsita que me iba a pasar a mí. Ese detalle me pareció raro y se la pasé igual. El man la cortó y metió los pedacitos en la bolsa. Me pasó la bolsa. Finalizamos, él se va y cuando voy en el ascensor detallo que la tarjeta tiene una calidad deficiente”, agregó.

Entonces, con la duda, decidió llamar al banco, el cual le confirmó que se trataba de una estafa y la bloquearon de una vez. Barón contó que quedó sorprendido de la calidad con la que planean toda la estafa y advirtió a demás usuarios para que no caigan en la trampa.

¿Cómo evitar estafas con tarjetas de crédito en Colombia?

Nunca comparta los datos de su tarjeta, como el número, fecha de vencimiento o código de seguridad (CVV), con personas desconocidas en llamadas o en sitios web no seguros.

de seguridad (CVV), o en sitios web no seguros. Asegúrese de que cualquier transacción en línea se realice a través de páginas con conexión segura (busque siempre el ‘https’ en la barra de direcciones).

(busque siempre el ‘https’ en la barra de direcciones). Verifique la identidad de todas las personas que lo contacten de forma telefónica o vayan a su casa.

Cuando se trate de transacciones importantes, como un cambio de tarjeta, asista presencialmente a una sucursal para asegurarse de hacer el trámite sin intermediarios.

