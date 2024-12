A mediados del pasado mes de septiembre de 2024, Bancolombia informó a sus millones de usuarios sobre el cambio en sus tarjetas débito y crédito con el objetivo de aumentar la percepción de seguridad de estas y de darles un nuevo diseño. Sin embargo, esta iniciativa ha dejado afectados a varios colombianos.

(Lea también: “Presentando fallas”: Nequi contestó por nueva caída de aplicación justo antes de Navidad)

Nuevas tarjetas de Bancolombia: así están estafando a usuarios

Recientemente se conoció el grave problema al que se están exponiendo los clientes de la entidad financiera y todo por no tomar medidas de seguridad. En redes sociales, un usuario llamado Leonardo Barón, que también crea contenido, denunció la nueva estrategia que están usando los delincuentes para engañar a los usuarios de Bancolombia, aprovechando el cambio de tarjetas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leonardo Barón | Importaciones y Aduanas (@leonardobarong)

“Recibí una llamada de Bancolombia, y suelo ser precavido con eso, pero como no me pidieron datos, sino que por el contrario dieron todos mis datos: mi cédula y los últimos números de la tarjeta. Pues pensé que todo estaba en orden”, inició Barón.

Según la víctima, el delincuente le habló sobre cambiar su actual tarjeta de Bancolombia por la nueva y decidió aceptar al no sospechar nada extraño durante la llamada.

(Vea también: Bancolombia, Davivienda y más bancos dan solución para trámites en Navidad y Año Nuevo)

“Llega el mensajero y me llama para avisarme que está abajo del edificio y me da la bolsa de seguridad donde viene la tarjeta, el sobre, todos los formatos. Yo mismo abro todo y veo mis datos ahí en el relieve de la tarjeta y mientras me pasa unos formatos, saca unas tijeras para cortar mi tarjeta [la antigua] y, por seguridad, meterla en esa bolsa que me iba a pasar a mí”, agregó Leonardo.

Asímismo, indicó que “ese detalle, por supuesto, me pareció raro y se la pasé igual. El man la cortó y metió los pedazos en la bolsa y me los pasó. Finalizamos, el man se va y cuando voy en el ascensor me detallo que la tarjeta tiene una calidad deficiente.

Inmediatamente, Barón se comunicó con las líneas de atención de Bancolombia, en donde le informaron que se trataba de una estafa y procedió a bloquear la tarjeta.

Finalmente, la víctima se mostró sorprendido por la manera en que le robaron su tarjeta ante sus ojos: “Lo que nunca deja de impresionarme es la calidad de cómo estructuran toda la estafa porque, en este caso, los formatos y todo es igual”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.