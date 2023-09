Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango lanzaron un nuevo negocio que tiene como objetivo brindarles a las personas una experiencia única, al momento de compartir un almuerzo o cena con la pareja, familia o amigos.

A través de las redes sociales, el ciclista del EF Education-EasyPost dio a conocer oficialmente el restaurante Grosería, ubicado en Llanogrande, en Rionegro (Antioquia), y cuyo nombre está basado en uno de los aspectos más llamativos de su personalidad.

“La gente cuando se nos acerca a pedir una foto, quiere que los insulte, no entiendo por qué… Ver esto da mucha felicidad porque es generar empleos y seguir expandiendo la familia Go Rigo Go. Es un espacio en el que todos somos iguales, como cuando usted va en bicicleta”, dijo Urán.