Conforme pasan las grandes carreras de ciclismo, se ha visto que el ganador en la clasificación general le puede sacar hasta 10 minutos a su más directo competidor, una situación que hace unos años era muy difícil de ver porque el pelotón era más parejo y las estrategias ayudaban a que el líder no ganara con tanta diferencia.

(Ver también: Egan Bernal sufrió dura caída en Vuelta a España; compañeros pensaron que se iba a retirar)

Ahora es diferente, ya que los grandes ciclistas como Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar suelen atacar en todas las etapas sin importar si van líderes o si están fuera del top 10.

En principio, para el espectador es bueno porque hay espectáculo, emoción y es difícil que se aburran durante la etapa, pero para los deportistas en sí no es tan bueno, ya que el cuerpo no aguanta y al final los grandes equipos con los mejores ciclistas van a ganar siempre. Prueba de ello es que este año en el Giro y en el Tour el Jumbo ganó y está ad portas de llevarse también la Vuelta a España.

Ante esto, el ciclista colombiano Rigoberto Urán estuvo en el análisis de la etapa 15 de la Vuelta a España junto al canal Espn y fue enfático en que el ciclismo ha cambiado en los últimos años.

“Ahora es una carrera de niños. Estos jóvenes que están ahora no conocen de estrategias, ni les importa, ya que el entrenamiento y la fuerza que tienen les permite dominar todo tipo de competencias y dejan sin ningún tipo de posibilidad a otros ciclistas”, comenzó explicando Urán.

Y agregó: “En este ciclismo, cada vez va a ser más difícil conseguir equipo, porque pedirán unos números y unos datos que son muy complicados de alcanzar. Además, ya no se verán a estos equipos pequeños ganando etapas, porque los líderes no dejan, aceleran y alcanzan cualquier fuga“.

Lee También

Esto, según Rigoberto Urán, puede ser bueno en principio para los espectadores, pero igual es complicado para el deporte. “Llevamos dos años viendo las diferencias que se marcan y estos equipos que no son tan grandes y que no tienen tanta plata van a comenzar a sufrir, porque si no ganan, así mismo los patrocinadores no se mostrarán tanto”, concluyó Urán.

Cuándo vuelve a competir Rigoberto Urán

En el calendario de la Unión Ciclística Internacional (UCI) está establecido que luego de la Vuelta a España se correrá únicamente el Tour de Lombardía el 7 de octubre y el Gree-Tour Guangxi, en China, del 12 al 17 de octubre.

(Ver también: Roglic ganó la primera batalla de montaña en la Vuelta a España y dio golpe en la mesa)

Por lo pronto, el EF Easy Post no ha publicado a los ciclistas que participarán en las últimas competencias del año, por lo que no se sabe con exactitud si ‘Rigo’ compite más este año o ya comenzará su preparación de cara a la próxima campaña.