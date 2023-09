Este sábado 2 de septiembre se dio la primera batalla real entre los favoritos al título de la última gran vuelta de la temporada, luego de que se corriera la etapa 8 entre las localidades de Dénia y Xorret de Catí con un recorrido de 165 kilómetros.

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se quedó con la fracción, luego de imponerse en el embalaje final a su principal rival Remco Evenepoel, que se defendió de los constantes ataques del Jumbo.

El también integrante de dicha escuadra Sepp Kuss se enfundó la camiseta roja que lo identifica como el líder de la Vuelta a España y actualmente les saca más de 2 minutos a los dos candidatos al título.

Así fue el final de la etapa:

⏪ Tras las duras rampas del Xorret de Catí, llega el sprint. 🔥⚡️ ¡Revive el espectacular ÚLTIMO KM

🥊 @jumbovismaroad vs @evenepoelremco in the finale and over the steep slopes of Xorret de Catí. Watch the final KM back.#LaVuelta23 #CarrefourconLaVuelta23 @carrefourES pic.twitter.com/yraEXqPXgy

— La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2023