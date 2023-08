Este miércoles, el ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) repitió victoria en la última gran vuelta de la temporada al imponerse en el esprint de la quinta etapa, que se disputó sobre un recorrido de 186,2 kilómetros entre las localidades de Morella y Burriana.

Groves cruzó la meta por delante del italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) y del belga Dries Van Gestel (TotalEnergies), segundo y tercero respectivamente.

La fracción se vio marcada por algunas caídas, pero la más fuerte se dio a falta de 3 kilómetros para la meta. Lastimosamente para el ciclismo colombiano (así como ocurrió este martes con Santiago Buitrago) el pedalista Juan Sebastián Molano se vio involucrado en ella, lo que le impidió ir en busca de la victoria.

Y es que el corredor boyacense, de 28 años, era uno de los llamados a ir por el triunfo, teniendo en cuenta el segundo lugar que consiguió este martes precisamente por detrás del ganador de este miércoles, Groves.

Por fortuna el ciclista pudo continuar en carrera y después de cruzar la línea de meta entregó unas declaraciones en las que dio detalles de lo ocurrido.

Asimismo, explicó que quedó con un dolor importante, por lo que quiso someterse a exámenes médicos inmediatamente acabó la fracción.

“Quise hacerme rayos X y está todo bien, no hay nada raro. No bajo la guardia y espero seguir intentándolo en las etapas que viene. Cuando caí, mi mano se me fue en la rueda de otro corredor y cuando me paré me dolía mucho”, agregó el ciclista, que por ahora continúa en competencia con el UAE Emirates.

Según el equipo del corredor, producto de la caída sufrió un esguince de mano, pero por fortuna seguirá en La Vuelta sin mayores inconvenientes.

Medical Update: @sebasmolano_ was unfortunately involved in a crash in the final kilometres of stage 5. #Lavuelta23

He was checked-over by team medical staff after the line and was with a sprained wrist, but thankfully no serious injuries. 🙏#WeAreUAE pic.twitter.com/tinuuaFhfh

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 30, 2023