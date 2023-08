No fue una buena jornada para Santiago Buitrago en la etapa 4 de la Vuelta a España, puesto que faltando 4 kilómetros para cruzar la línea final sufrió una durísima caída.

(Vea también: Así quedaron los colombianos en la etapa 4 de la Vuelta a España; uno casi gana, otro cayó)

Y es que el ciclista del Team Bahrain Victorious se vio involucrado en un accidente al momento de tomar una curva con el pelotón principal, el cual lo dejó en el suelo retorciéndose del dolor.

Buitrago, de 23 años, era el mejor colombiano en la clasificación al ubicarse en la casilla 8 después de tres etapas; sin embargo, la caída de este martes 29 de agosto provocó que llegara en la posición 137, lo cual, indudablemente, lo afectará en la tabla general.

Más allá de las caídas que enlodaron la etapa 4 de la Vuelta a España 2023, el cierre de la carrera tuvo protagonismo con Sebastián Molano, del UAE Team Emirates, quien atacó faltando pocos metros para la meta, pero no pudo coronarse ya que en el último tramo Kaden Groves lo pasó.

⏪ ¡ÚLTIMO KM! | LAST KM

🇦🇺 @kaden_groves 👊 bate a 🇨🇴 @sebasmolano_ en los últimos metros. 🎥 ¡Revívelo!

Down to the wire!

🇦🇺 Kaden Groves 👊 beats 🇨🇴 Sebastián Molano in the final metres. 🎥 Watch again !#LaVuelta23 #CarrefourconLaVuelta23 @carrefourES pic.twitter.com/hGKY9fHoHT

— La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2023