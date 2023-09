Aunque en la transmisión de la competencia no se logró captar el momento del accidente, minutos después de que se terminara la fracción comenzaron a circular en redes sociales las imágenes del mismo.

En el clip se logra apreciar cuando el corredor colombiano, justo cuando el pelotón estaba pasando por una curva cerrada, se fue al piso junto a otros corredores como Max Poole (DSM–Firmenich) y algunos hombres del Lotto Dsnty y del AG2R Citroen.

El zipaquireño hizo gestos de dolor y, aunque por un momento encendió las alarmas, pudo continuar en carrera y terminar la etapa.

De hecho, Jhonatan Castroviejo, uno de sus compañeros en el Ineos, le dijo a Caracol Televisión que desde la escuadra británica se llegó a pensar que el ‘escarabajo’ pondría fin a su participación producto de la caída.

Egan Bernal terminó la fracción en la posición 152 y entró en meta a 18 minutos del ganador. En la clasificación general marcha en la casilla 52 a 43′ 14″ del dueño de la camiseta roja, Sepp Kuss.

El vencedor del día fue el ciclista alemán Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) quien cruzó primero en la línea de meta de la etapa que contó con 184,5 kilómetros y que unió a las localidades de Cartagena y el Collado de la Cruz de Caravaca.

🥇 Kämna conquista el Collado de la Cruz de Caravaca. Pocas diferencias entre los favoritos de la CG. Reviver el KM final de hoy.

🥇 Kämna conquers the Collado de la Cruz de Caravaca. Stalemate for the GC favourites. Watch back the final KM from today. #LaVuelta23 pic.twitter.com/pOtPVRX27X

— La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023