Como un héroe fue recibido Rigoberto Urán tras su llegada a Urrao este viernes a eso de las 3:40 p. m. tras recorrer 165 kilómetros desde Medellín. Con cientos de personas y tarima incluida el alcalde Osvaldo Sepúlveda Pérez le realizó un homenaje al pedalista antioqueño.

(Lea también: Rigoberto Urán sorprendió a todos; podría dejar Europa para correr con equipo colombiano)

Pero quien se robó las miradas en la llegada de Rigo a su natal Urrao fue Simón Bermúdez, un niño de cuatro años, quien “sueña con ser ciclista como Rigo”.

“El niño estaba esperando desde hace rato a Rigo porque no lo conocía en persona, salimos hasta el Parque de los Chorritos y apenas lo vio se le tiró, Me dijo ‘mami yo no me voy a dejar ganar de él”, expresó la madre del menor a EL COLOMBIANO.