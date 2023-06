El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió a las capacidades de la firma para buscar petróleo en Colombia, aunque después dio alcance sus declaraciones ante medios.

Sus comentarios se dieron en el 10° Foro Energético de Andeg, que se realiza este jueves en Bogotá y del cual Valora Analitik es medio aliado.

“No es que Ecopetrol haya sido muy buena buscando petróleo; casi siempre lo han encontrado los aliados”, dijo Roa.

Proyectos de Ecopetrol en Colombia

Y agregó: “Vamos a soñar con ese gran reto de ser buenos buscando petróleo, y encontrando petróleo y gas para asegurar la autonomía en el abastecimiento”.

¿Cambio de postura de Roa sobre Ecopetrol y el petróleo?

El presidente de Ecopetrol dijo esto durante su intervención en el Foro de Andeg, pero posteriormente aclaró sus posturas. Medios de comunicación le pidieron a Roa dar más detalles sobre la capacidad de encontrar petróleo de parte de la empresa más grande de Colombia.

Ante esto, aseguró: “Yo no dije eso, dije que no hemos sido los mejores y que vamos a tener que ser los mejores, en términos de nuevos hallazgos”, aun cuando sí afirmó que Ecopetrol no ha sido muy buena buscando petróleo.

En todo caso, añadió: “Esta es una gran empresa en todas sus líneas de negocio y va a seguir siendo esa gran empresa”, para lo cual les pondrá el acelerador a los contratos que tiene de hidrocarburos.

Sobre estos último, Ricardo Roa indicó que son 48 los que están vigentes y la idea es que todos sean más efectivos, de cara a extraer petróleo y gas para Colombia.

Para esto, Ecopetrol avanzará en temas de eficiencia energética y reconversión tecnológica, así como incorporación de nuevas tecnologías para los proyectos.

Ecopetrol habla de transición energética y Reficar

De otro lado, el presidente de la petrolera afirmó que los hidrocarburos son fundamentales para crecer con la transición energética. E, incluso, fue enfático en que el plan de Ecopetrol es que el gas natural aumente fuertemente en el peso que tiene en todos los hidrocarburos del país.

Actualmente, este llega al 22 % y la empresa pretende que llegue hasta el 30 % hacia el 2030.

Refinería de Cartagena

Finalmente, el presidente de Ecopetrol celebró la decisión de un tribunal internacional a favor de la Refinería de Cartagena (Reficar), que le permitirá a la empresa recibir US$ 1.000 millones.

Eso sí, Roa fue claro que primero deberán analizar el laudo para conocer cuándo se recibirían los recursos..