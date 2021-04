green

Se trata de Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda que este lunes habló en diferentes medios de comunicación para aclarar dudas en torno a los pilares de la reforma tributaria que propone el Gobierno para recolectar 25 billones de pesos.

Uno de los puntos más criticados del proyecto es el que hace referencia a los alimentos de la canasta familiar que pasarán de tener un IVA del 5 % a uno del 19 %, entre los que se encuentran el café, el chocolate, el azúcar, la sal y varios más. Diferentes periodistas le indicaron a Londoño que esos productos son de consumo habitual para los colombianos y que gravarlos de esa manera representaría un golpe fuerte para el bolsillo de los ciudadanos.

Sin embargo, el viceministro de Hacienda respondió en todos los medios de comunicación lo mismo: que el Gobierno considera que esos alimentos no son básicos para la alimentación de una personas. Así lo hizo, por ejemplo, en la entrevista que le hizo la periodista Yolanda Ruiz en RCN Radio. Londoño declaró: “Nosotros consideramos que son productos de alto consumo, no básicos para la alimentación”.

Al ver esa declaración, la directora de noticias de esa emisora le refutó al viceministro: “¿No es básico un chocolate en la alimentación de los colombianos? ¿No es básico tomarse un café? ¿Eso no forma parte de la dieta básica de los colombianos? Yo creo que si hacemos una encuesta, no hay un colombiano que no tome café o chocolate en su dieta básica”.

Londoño se mantuvo en su postura y concluyó el tema de la siguiente manera: “Nosotros consideramos que, que se consuman mucho, no quiere decir que sean básicos. Lo que estamos diciendo es: ese es un producto de alto consumo, nadie lo discute, pero que puede pagar un IVA un poquito más alto”.

La misma suerte que muchos alimentos de la canasta familiar tendrá la gasolina, que el Gobierno quiere gravar con un IVA del 19 %. Eso haría que cada galón del combustible tenga un aumento aproximado de 500 pesos.

Además de aumentar los impuestos a alimentos básicos y combustibles como la gasolina, otro de los puntos más polémicos de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno es aquel en el que se indica que las personas que ganen 2,5 millones de pesos mensuales o más tendrían que empezar a declarar renta, aunque no estarían del todo obligados a pagar el impuesto. Sin embargo, los colombianos que ganen 3 millones de pesos tendrían que pagar unos 400.000 pesos de impuesto de renta. Esa cifra subiría dependiendo de los ingresos de esas personas que ganen más de 3 millones de pesos.

Igualmente, las personas con pensiones superiores a los 7 millones de pesos, tendrían que pagar un impuesto, tal y como lo propuso el expresidente Álvaro Uribe.

