El gobierno no está proponiendo una estrategia de acompañamiento a las compañías para apoyar en la transición que implica la reforma laboral.

Aunque está pendiente todavía de cuatro debates, la reforma laboral traerá diversos retos que afectarán la relación empresa empleados en el país. BéndiksenLaw, firma de abogados especializada en asesoría para empresas nacionales y multinacionales, realizó recientemente un webinar sobre el tema y reveló 6 aspectos que afectarán las relaciones laborales en las compañías.

Cómo afectará la reforma laboral a las empresas

1. Mayores costos laborales

De acuerdo con Sebastián Béndiksen, abogado y magíster en derecho de la universidad de los Andes, “Para las empresas será más costoso prácticamente todo. Todos los recargos suben y todas las indemnizaciones suben, el contrato de aprendizaje sube en cuanto a la cifra que tienen que pagar las compañías. Adicionalmente se ampliará la licencia de paternidad, lo que afectará también los costos”.

Con la entrada en rigor de la reforma, el pago del recargo nocturno para las compañías empezará para horarios laborales desde las 6 pm -artículo 16 -, actualmente este recargo se paga desde las 9 de la noche por lo que las compañías tendrán que asumir un sobrecosto adicional en sus operaciones.

Igualmente, se limitarían las jornadas laborales y el tiempo que puede un servidor trabajar. “En este sentido las empresas que estén al límite después de esta reducción deberán contratar nuevo personal porque se van a quedar sin gente que llene esos turnos; en lugares que tengan que trabajar 24 horas tendrán que contratar nuevo personal”, expresó el abogado.

En este mismo sentido, viene con la reforma una obligación para las compañías de ajustar los salarios que están por debajo de los 2 salarios mínimos con el IPC -Artículo 70-. “Esta podría ser una carga pesada sobre todo para las empresas más pequeñas, que son las que más manejan este tipo de salarios, allí también se elevarán sus costos de operación ostensiblemente“, destacó Béndiksen.

El artículo 20 de la reforma también estaría obligando a las empresas a pagar un 100% de recargo para las labores que se realizan en domingo, actualmente es de 75%.

2. Mayor estabilidad laboral

La reforma busca generar una mayor estabilidad a los trabajadores y para ello estaría limitando la forma de contratar de las compañías Artículo 5. “Con la reforma va a ser mucho más difícil contratar por obra o por periodo, la regla general sería el contrato laboral a término indefinido, entonces sería más estabilidad para los trabajadores, pero igualmente mayores costos para los empleadores” puntualizó.

En este mismo sentido, la reforma va a limitar mucho más a las empresas a la hora de despedir a sus empleados. De acuerdo con Béndiksen, si las empresas despiden de forma arbitraria o discriminatoriamente los empleados ellos tendrán derecho a pedir el reintegro.

3. Limitación de la tercerización

Con la reforma también va a ser mucho más difícil tener contratistas o tener empresas de servicios temporales -Artículo 13. “Una vez terminada la prestación del servicio temporal, que puede durar máximo un año, no se podrá prorrogar ni contratar con una empresa de servicios temporales diferente”.

Otro aspecto que afectará a las empresas con la reforma laboral es que, cuando las compañías tercericen sus servicios, será más fácil que, de cara a un pleito jurídico, la empresa termine siendo declarada como el verdadero empleador, pese a la tercerización. “Entonces, yo tengo tercerizado mis servicios de marketing con un contratista, pero a partir de la reforma va a ser mucho más fácil que, durante un litigio, digan no, esa compañía era un mero intermediario y en realidad el empleador es BéndiksenLaw”, explicó.

De acuerdo con el análisis de la firma de abogados experta en derecho corporativo, tras la reforma las empresas también tendrán muchos problemas para contratar empleados temporales y la relación laboral será cada vez más difícil de eludir “Con esta reforma las empresas como Rappi tendría que convertir a sus rapitenderos en trabajadores y ellos dejarían de ser contratistas independientes. Hay todo un título en la reforma orientado a reglamentar cómo operan las empresas de aplicaciones digitales”.

4. Revisión de Políticas Internas

Todas las empresas deberán revisar sus contratos vigentes y sus reglamentaciones internas. Esto porque el debido proceso para despedir a alguien de la compañía cambiaría y temas como la inclusión y el derecho a la huelga deberán ser incluidos en las Políticas Internas.

“Las empresas que mandaban una carta para despedir a sus empleados van a tener que cambiar. Además, hay temas de inclusión y de no discriminación a personas no binarias y que tengan cambio de identidad de género que deberán quedar plasmadas en las políticas y reglamentos de las empresas. En este mismo sentido vienen reformas donde se va a considerar violencia en el lugar de trabajo casi cualquier cosa y, adicionalmente, las empresas se verán obligadas a otorgar jornadas flexibles en ciertos casos. Todos estos son temas que no están actualmente en los reglamentos de la mayoría de las compañías y que tendrán que quedar allí” puntualizó experto de BéndiksenLaw.

5. Formalización de empresas.

En el caso de la formalización de las empresas la reforma contiene todo un capítulo de legalización de plataformas digitales, trabajo agropecuario, formalización de empleo para migrantes, para deportistas profesionales y para trabajadores de labores domésticas.

6. Fortalecimiento sindical

El fortalecimiento de las agremiaciones de trabajadores y los sindicatos se va a facilitar mucho para los empleados. “Con la reforma, va a ser mucho más fácil hacer sindicatos y será más fácil irse a huelga, adicionalmente, va a haber menos oportunidad para las compañías para declarar las huelgas como ilegales. En este mismo sentido las repercusiones para quienes hacen huelga de forma ilegal serán menores”, expresó.

Finalmente, en opinión de los abogados de BéndiksenLaw la reforma tiene un despropósito al no obligar al sector público a cumplir con los aspectos que propone “Que la reforma no incluya al sector público, que es donde más se abusa de la figura de prestación de servicios, es un despropósito, entonces nos aprietan a las empresas, pero el gobierno sigue saltándose todos los principios laborales que busca”, así lo manifestó Sebastián Béndiksen.

Como conclusión el abogado también resaltó el valor de la reforma para garantizar el derecho al trabajo. Sin embargo, Béndiksen ve una problemática en el hecho de que el gobierno descargue esta responsabilidad en las empresas y que no proponga ningún tipo de apoyo para una transición. “La reforma tiene aspectos interesantes para el trabajador en términos de formalización porque sobre todo hay mucho empleo informal en Colombia. Entonces, por ese lado me parece bien buscar la protección de los trabajadores, vincularlos a todos formalmente por contrato, pero, está el problema que toda la carga de la reforma recae precisamente en las empresas y no se está creando ninguna especie de subsidio para apoyar con la formalización y entonces nos dejan la carga a las empresas y para las pymes, sobre todo, será una carga enorme”, expresó.

Al finalizar la conferencia los abogados de BéndiksenLaw hicieron un llamado para que las empresas participen activamente del proceso de debate de la norma “El llamado es a estar muy atentos, a esto le faltan 4 debates todavía en el congreso, entonces, que la gente esté muy atenta, que le escriban a los congresistas, que estén pendientes de los debates y que ejerzan presión social en nuestros representantes para que estén en los debates de esta reforma y no le den tan duro a las empresas.”