Trabajar conjuntamente en mesas técnicas para llegar a consensos: ese fue el acuerdo de este lunes, 10 de abril, entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, para estudiar las dudas del jefe del ente investigador frente al proyecto de ley de sometimiento de organizaciones armadas y el de humanización penitenciaria. Ese acuerdo no le sonó muy bien al presidente del Senado, Roy Barreras (Pacto Histórico).

(Vea también: ¿Roy le habla a Gaviria para que lo oiga Petro?: “Reformas no se hacen en las calles”)

Barreras aseguró que las mesas técnicas son una buena señal de diálogo interinstitucional entre Gobierno y Fiscalía, pero que le preocupa que “el establecimiento de esta nueva instancia dilate aun más la discusión y aprobación de las leyes (….) hasta que el cronograma ya no permita aprobarlas”.

El tiempo legislativo no juega a favor del Gobierno, que tiene una ambiciosa agenda legislativa por aprobar en un corto tiempo: poco más de dos meses antes de que termine la primera legislatura del actual Congreso (el 20 de junio).

El presidente del Senado responsabiliza del retraso a cada una de las carteras que lideran los proyectos, que “se han visto empantanados en múltiples reuniones que aún no logran consensos y cuyo resultado es que en abril no se ha dado ni siquiera el primer debate” de la reforma a la salud, dijo.

De acuerdo con su hipótesis, “el Congreso viene insistiendo hace meses en la necesidad de que los ministros radiquen a tiempo los proyectos de ley, incluso propusimos sesiones extras para cumplirle a los colombianos con las reformas”, pero las reuniones han trabado la agenda.

Lee También

“La importante reforma al Sistema Nacional Ambiental, una buena iniciativa del Ministerio de Ambiente aun no se radica y al parecer solo se radicará en la tercera semana de abril, a escasas 7 semanas del fin de la legislatura (…) El proyecto de seguridad vial, que al parecer no le importa a nadie, no está en la lista de prioridades”, dijo.

Frente a las reformas laboral y pensional, que fueron anunciadas desde el año pasado, Roy Barreras dice que le preocupa que acaban de radicarse hace apenas unas semanas y no han tenido al menos su primer debate. “El Congreso insiste y urge a ministros del despacho a poner pie en el acelerador de las reformas, que hacen parte del propósito de cambio del presidente”, agregó.

“Arremanguémonos” a trabajar que aún hay tiempo pero no más dilaciones. Que empiecen los debates en el seno del Congreso que es donde se hacen las leyes! — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 11, 2023

De acuerdo con el senador, el Gobierno no está poniendo de su parte, en lo que tiene que ver con radicar a tiempo e impulsar las reformas. “Los órganos de control y otros opinadores expertos hacer sus observaciones en el Congreso (…) a debatir y aprobar las reformas adecuadas”.

(Lea también: Para elecciones, proponen crear partido de Pacto Histórico con alianza de movimientos)

Igualmente, advierte que esas reuniones no tienen mucha validez, pues las “mesas técnicas reales” son en las Comisiones Constitucionales y Legales del Congreso. “Dilatar o evadir el debate en el escenario natural de construcción de las leyes puede generar demoras que den al traste por cronograma como hemos advertido hace meses (…) todo el ruido extra-congreso sería una triste pérdida de tiempo”, aseguró.