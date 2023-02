RBD aún causa furor en varias partes del mundo y su serie de presentaciones este año (2023) tienen enloquecidos a los fanáticos. El propósito, además de llenar los estadios más importantes del mundo, es complacer a su fandom que hasta hoy en día esperaron su regreso.

La agrupación que se consolidó cuando se transmitió en México, con el tiempo trascendió y retumbó en el corazón de una diversidad de personas alrededor del mundo. Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni son los integrantes originales de la banda que harán una gira de conciertos esperada durante años.

RBD en Bogotá: ¿La banda sacará fecha en la capital?

RBD es la banda que surgió a partir de la telenovela juvenil Rebelde, estrenada en 2004. En diciembre del año pasado, los integrantes del grupo, a excepción de Alfonso Herrera, confirmaron que se reunirán y que estarán en Colombia en tres fechas.

La gira ‘Soy Rebelde World Tour 2023′ estará en Medellín en el mes de noviembre. Al principio se había anunciado que sería una sola fecha, el próximo 3 de noviembre en el Atanasio Girardot, sin embargo, en pocas horas, las boletas de la primera fecha se agotaron lo que llevó a los organizadores del concierto a programar un nuevo concierto en la ciudad de Medellín.

La segunda fecha anunciada el pasado jueves 16 de febrero será el próximo 4 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. La preventa de entradas para esta segunda fecha inició este 20 de febrero a partir de las 9:00 a. m.

Así mismo, este mismo lunes RBD anunció una tercera fecha en el máximo escenario deportivo de la capital antioqueña y dicha presentación quedó programada para el próximo 5 de noviembre.

Si bien aún no hay una fecha fija para Bogotá, días atrás se conoció a través de la cuenta de Twitter ‘Musictrends Colombia’, RBD sí dará concierto en Colombia este año. “¡Hemos podido confirmar que Bogotá está 100% CONFIRMADA en la gira de despedida de RBD!”, escribieron en la red social.

RBD y la fortuna que acumulan los cantantes

De acuerdo con el diario La Republica hasta el momento la agrupación continúa con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify.

Anahí

La famosa niña ‘fresa’ o ‘barbie’ de la novela también es reconocida por ser cantante, actriz y compositora. Ella “tiene un patrimonio neto de US $ 10 millones. Algunas de las novelas donde trabajó son Alondra, Mujeres, Engañadas, Primer Amor, Clase 406, Rebelde y Dos Hogares. Sin embargo, su éxito más grande ha sido Rebelde”, destacó el medio.

Su trabajo en películas y programas de televisión “le permitió lanzar y expandir su carrera como actriz mexicana. En su trayectoria musical incluye la nominación dos veces a los Latin Grammy. Junto con el grupo musical vendió más de 20 millones de discos. Como solista vendió cinco millones de copias. Además, luego de su matrimonio también se dedicó a hacer empresa y cuenta con varias tiendas de ropa en México”.

Dulce María

Sin embargo, el patrimonio de Dulce María, la pelirroja rebelde de la novela es un poco más alto que el de Anahí. Según el portal Celebrity Networth, es de “US $ 12 millones y es la que lidera este listado. La actriz y cantante nacida en la Ciudad de México, en diciembre de 1985, comenzó su carrera en su infancia, cuando tuvo presencia en más de 100 comerciales de televisión. A los 11 años se unió a su primer grupo musical y a los 15 se unió a un grupo llamado Jeans. Apareció en varias telenovelas entre 1994 y 2004. Ha sido imagen de varias marcas como L’Óreal, Granier, Pepsi Cola, entre otras”.

Maite Perroni

La exrebelde y ahora mamá, continuó su carrera como actriz, participando en diferentes novelas como La Gata, Triunfo del amor o Cuidado con el Ángel. “Además, recientemente incursionó en Netflix con la serie Oscuro Deseo. Su debut en el cine se dio con El Arribo de Conrado Sierra, de 2012. Como solista, compuso su cuarto álbum en español ‘Empezar Desde Cero’. Mientras que el álbum de estudio debut como solista fue ‘Eclipse De Luna’, lanzado en 2013. Su patrimonio neto es de US $ 6 millones”.

Christopher von Uckermann

Es cantante, compositor y actor mexicano. “Cuenta con un patrimonio neto de US $ 6 millones. Después de alcanzar el primer puesto con los álbumes de la banda en Brasil, México, España y en la lista latina de EE. UU., Christopher von Uckermann lanzó su álbum debut en solitario ‘Somos’ en 2010”, destaca La República.

Alfonso ‘Poncho’ Herrera

A pesar de que no estará en la esperada gira de RBD su papel en la novela lo llevó a ser un actor reconocido en más producciones. A diferencia de otros de sus compañeros, “su carrera no la llevó por el lado de la música, sino que se enfocó en la actuación cuando la banda RBD se separó. Su trayectoria la ha formado en el cine y en series de Netflix como Sense8. Según el portal Celebsagewiki tiene una fortuna de US $ 3,5 millones”.

Christian Chávez

Si bien estuvo un tiempo alejado de las pantallas, después de que la agrupación se separara “Uno de los proyectos más recientes fue en ‘La casa de las Flores’ de Netflix. Su fortuna es de aproximadamente US $ 1,2 millones, según el portal Idol Net Worth”.