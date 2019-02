En días recientes, cuando se agudizó el conflicto social y político que vive Venezuela, cobró importancia en papel que juega Colombia. Muestra de ello, por ejemplo, es la nota que se filtró del consejero de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en la que dejó ver la intención de Estados Unidos de enviar 5.000 soldados a territorio colombiano para una eventual intervención militar en Venezuela.

Con base en esto, y en otros aspectos, estos son los principales puntos en los que se podría impactar Colombia si se desata un conflicto entre el país vecino y Estados Unidos. Además, los problemas que se desatan (o mantienen) si Venezuela sigue sumergida en la actual crisis:

1. Factores económicos.

Para nadie es un secreto que nuestro país ha sido uno de los más afectados con el éxodo de venezolanos que han tenido que salir a buscar oportunidades. De llegar a estallar una crisis mayor, la economía se afectaría aún más y el Gobierno colombiano tendría que gastar mayores recursos en educación, salud y seguridad.

“Eso va a impactar a Colombia así no se dispare un solo tiro. Lo que pasa en Venezuela nos afecta a nosotros y el servicio de la deuda y el grado de la inversión”, sostuvo el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao en RCN Radio.

Analistas también opinan que el Estado colombiano está asumiendo y va a asumir toda la carga del conflicto en Venezuela de aquí a varios años.

2. Factores sociales.

El analista Jorge Galindo publicó el año pasado en el diario El País, de España, asegura que ya hay una percepción generalizada entre los colombianos de que el problema, más allá de ser de los venezolanos, es local.

“Cabe poca duda de que la inestabilidad política en Venezuela trae consecuencias negativas sobre la región. Sin embargo, es necesario distinguir entre estos efectos geopolíticos y la escala humana y cotidiana”, sostiene.

El factor social también está asociado a los casos de delincuencia en Bogotá y otras ciudades en los que se han visto involucrados ciudadanos del país vecino. Esto, sin duda, hace mella entre la percepción de los colombianos y genera, de forma injusta, ciertos tipos de estereotipos.

3. Colombia, en la mitad de la guerra.

Pese a que analistas y varias organizaciones han descartado un eventual conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, otros personajes dicen que este escenario no se puede dejar a un lado.

Uno de ellos es el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que en meses recientes afirmó que no hay imposibles a la hora de pensar en solucionar la crisis social y política del país vecino.

“Las acciones diplomáticas están en primer lugar (…) en cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción”, sostuvo, citado por El País, de Cali.

4. La juventud se podría perder.

En un eventual conflicto con Venezuela, la juventud colombiana se vería sacrificada, esta vez por cuenta de un problema internacional.

5. Lucha por las oportunidades de trabajo.

Finalmente, y no menos importante, se encuentra la lucha por oportunidades de trabajo entre colombianos y venezolanos. Sobre ese tema alerta Galindo en El País, que asegura que la cuestión laboral no se puede dejar a un lado y todavía no hay certeza de si los inmigrantes del país vecino le “quitan” el trabajo a los locales.

“El debate sigue abierto, y las únicas pruebas disponibles que avalan parcialmente la tesis del miedo se refieren a trabajos en ámbitos concretos de baja cualificación, donde la mano de obra es fácilmente reemplazable”, sostiene el analista.