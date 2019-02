“Estados Unidos seguirá ejerciendo toda la presión diplomática y económica para lograr una transición pacífica a la democracia, pero quienes están observando deben saber esto: todas las opciones están sobre la mesa”, dijo Pence en un acto en Miami con exiliados venezolanos.

“Maduro hará bien en no poner a prueba la determinación de Estados Unidos. La tiranía de Maduro debe terminar y debe terminar ahora”, añadió el segundo de Donald Trump.

“Se acerca el día en que Venezuela volverá a ser libre, ¡y Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela para reclamar su #libertad!”, dijo Pence en Twitter antes de reunirse con los venezolanos.

On the way to Miami with @SecondLady to meet with @SenRickScott, Sen. @marcorubio, @GovRonDeSantis, Rep. @MarioDB, and Venezuelan exiles. The day is coming when Venezuela will be free once more – and the US stands with the people of Venezuela to reclaim their #libertad!

— Vice President Mike Pence (@VP) February 1, 2019