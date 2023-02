A casi dos años de su lanzamiento, la alianza que permitió la operación de Rappibank en Perú estaría dando sus últimos pasos. De acuerdo con el medio local Semana Económica, la poca tracción del negocio y la dificultad para monetizarlo empujaría a Interbank a salir del joint venture con Rappi.

El último miércoles, en la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2022 de Intercorp, su CEO, Luis Felipe Castellanos, dejó claro que el holding está “listo para matar o pivotar” aquellas iniciativas desarrolladas con actores ajenos al sistema financiero que no estén generando “la tracción esperada”.

“Lanzamos Rappibank sobre ciertas asunciones y hemos venido pivotando ese esfuerzo. Hasta ahora no hemos sido exitosos. Por eso la mantendremos como una iniciativa muy pequeña y no vamos ni siquiera a hablar más de ella”, remarcó Castellanos sobre la plataforma de financiamiento digital que se sostiene sobre la licencia de Interbank. De esta manera, el banco en Perú está dispuesto a salir de esta.

En mayo del 2022, en una conferencia similar, Castellanos había adelantado un reenfoque de la propuesta de valor de Rappibank en Perú —que ofrece cuentas y tarjetas de crédito a través del aplicativo de Rappi— para encontrar una fuente rentable de crecimiento.

Explicó que no tuvieron éxito en impulsar la toma de financiamiento con las tarjetas, porque demasiadas personas aprovechaban sus beneficios, pero pagaban el total de consumos a fin de mes.

“Si un gasto como los cashbacks [devoluciones de dinero por consumos, ofrecidos por Rappibank] no viene acompañado por interés de financiamiento con los plásticos, el negocio no resulta rentable”, afirma Javier Salinas, director de la consultora en blockchain y fintech Block4e y exdirector de Emprende UP.