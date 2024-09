Por: Robby Bienestar

Cuando una deuda es llevada a cobranza judicial, las consecuencias pueden ser serias para el deudor. En Colombia, este proceso se inicia cuando, después de intentos de cobro persuasivo o prejurídico, el acreedor decide acudir a un juez para exigir el pago de la obligación. El proceso implica una demanda formal ante un juzgado, que podría terminar en un embargo de bienes o salarios.

¿Qué dice la ley colombiana sobre una deuda judicial?

El artículo 422 del Código General del Proceso regula los procesos de ejecución de obligaciones dinerarias. En este contexto, el deudor tiene ciertos derechos, como el derecho a ser notificado de la demanda y a presentar una defensa. Es importante que, al recibir una notificación de cobro judicial, el deudor actúe rápidamente para evitar decisiones en rebeldía.

Además, la ley establece que, si se dicta un fallo a favor del acreedor, el juez puede ordenar el embargo de cuentas bancarias, inmuebles u otros bienes que permitan cubrir la deuda. También es posible la afectación del salario, limitando un porcentaje del mismo según las disposiciones legales.

¿Cuánto dinero tiene que deber para que le llevan a juicio?

La cantidad mínima de deuda para ir a juicio no está definida de manera exacta en Colombia. Es decir, no existe un monto específico por debajo del cual un acreedor no pueda iniciar un proceso legal para recuperar su dinero.

Sin embargo, hay algunos factores que pueden influir en la decisión de llevar a juicio a un deudor:

El valor de la deuda: aunque no hay un mínimo establecido, deudas pequeñas pueden ser más difíciles de justificar económicamente para un proceso judicial debido a los costos asociados.

La capacidad de pago del deudor: si el acreedor considera que el deudor tiene la capacidad económica para pagar la deuda, es más probable que inicie un proceso judicial.

La relación entre el acreedor y el deudor: en algunos casos, los acreedores pueden optar por negociar una solución amistosa antes de recurrir a los tribunales, especialmente si existe una relación comercial o personal entre las partes.

¿Cómo evitar llegar a un cobro judicial?

Mantenga un presupuesto: establezca un presupuesto realista y adhiérase a él. Esto lo ayudará a controlar sus gastos y evitar acumular deudas.

Priorice sus pagos: si tiene múltiples deudas, priorice el pago de aquellas con tasas de interés más altas para evitar que la deuda crezca exponencialmente.

Negocie sus deudas: si está teniendo dificultades para pagar sus deudas, comuníquese con sus acreedores y trate de negociar nuevos términos de pago, como reducir las tasas de interés o extender los plazos.

Considere la consolidación de deudas: si tiene varias deudas pequeñas, considere consolidarlas en un solo préstamo con una tasa de interés más baja.

Busque asesoría financiera: un asesor financiero puede ayudarle a desarrollar un plan de manejo de deudas personalizado.

