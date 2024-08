Encontrar la manera de manejar las deudas responsablemente no suele ser una tarea fácil, debido a las obligaciones que se presentan diariamente en el hogar que, a veces, parecen no dar abasto y hacen percibir que la plata no alcanza para nada.

Ante situaciones tan cotidianas como esta, a los deudores les pasan mil preocupaciones por la cabeza, por ejemplo, que los reporten en las centrales de riesgo o que los empiecen a amenazar a ellos o a sus familias (en caso de préstamos con gota a gota).

A las anteriores, se les suma la opción de ir a la cárcel por no cumplir o dejar acumular la cancelación de sus obligaciones financieras. Sin embargo, de acuerdo con el Sistema Único de Información Normativa, la prisión por deudas quedó abolida desde 1886. De esta manera, está prohibida la detención, prisión o arresto por este hecho.

No obstante, el abogado Juan Carlos Muñoz Montoya aclara que, el legislador creó mecanismos que protegen los derechos de ciertos acreedores afectados por comportamientos inapropiados de algunos deudores, por eso, las conductas que los llevaron a tener dichas obligaciones si tendrían castigo de encierro y las especifica de la siguiente manera:

Las causadas por inasistencia alimentaria en favor de un menor de edad.

Las producidas por haber emitido un cheque sin fondos, a sabiendas que no los tenía.

Cuando usted haya aportado información falsa a su acreedor, o bien, haya recurrido a maniobras engañosas para que le dieran un crédito (como una carta laboral falsa, por ejemplo).

Cuando sean producto de una estafa.

Cuando usted le deba a la Dian dineros que estaban en su poder por concepto de IVA o retención en la fuente. Y esto ocurre porque esos montos nunca fueron suyos, por lo cual al malgastarlos usted básicamente le robó al Estado.

¿Qué pasa si tiene una deuda y no puede pagarla?

Ante el panorama de tener una deuda y no poder pagarla por distintos motivos, el banco BBVA asegura en su página web que el procedimiento más común es que la cuenta bancaria o la cuenta nómina sea embargada, pero si el saldo de ese compromiso es elevado, la decisión judicial puede pasar por embargar la vivienda, el carro, la pensión, etc.

¿Qué países meten a la cárcel a las personas por tener deudas sin pagar?

Igualmente, Muñoz Montoya, destaca los siguientes países en los que envían a los deudores a la cárcel:

Estados Unidos.

Malta.

Grecia.

Emiratos Árabes Unidos.

