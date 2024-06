Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

En Bogotá, un comerciante perdió la tranquilidad, su casa y su negocio, luego de acceder a un préstamo de los denominados gota a gota. Su familia y sus trabajadores hoy están siendo víctimas de amenazas de muerte.

(Le puede interesar: Moto chocó contra un poste en Usme y una persona murió: el vehículo se partió en dos

Giovanny Russi, un comerciante dedicado hace 40 años al servicio automotriz, pidió un préstamo de $ 5 millones para solucionar algo momentáneo y todo se convirtió en un infierno.

“Cinco millones de pesos pedí prestados para pagarlos en 60 días. Ahorita me aparece un hermano del que me prestó el dinero cobrándome 30 millones de pesos”, afirmó.

Contó que pagó los 5 millones de pesos y que luego le dijeron que debía 7 millones.

“Y así sucesivamente, que después eran 10, después eran 15, me hicieron firmar un pagaré y siguieron. Después desapareció, ahorita aparece un hermano del señor y me dice que le debo dar 30 millones de pesos y si no, que él tiene una casa donde me puede encerrar, que me pueden secuestrar, que me le prenden candela a la casa”, explicó.

(Lea también: La extorsión, un demonio que recorre Bogotá azuzado desde las cárceles)

Indicó que el almacén ya la tiene cerrado hace un mes porque incluso le “tienen amenazados a los empleados” y también a su familia.

“A mi familia, a todos me los tienen amenazados, los amenazan con quemarlos vivos, los amenazan con quemarlos, con entrarse, prenderle candela a la casa y llegan cinco o seis motorizados, llegan en carros, en diferentes vehículos llegan y nos amenazan. Ahí están los audios donde nos permanecen amenazando”, aseguró.

Giovanny Russi ha grabado videos del momento en que estas personas llegan a amenazarlo. Incluso, el comerciante se ha escondido y rezado en esos momentos.

“Me tocó irme, o sea, me tocó forzadamente dejar mi negocio, dejar mi casa y desplazarme. Me tocó desplazarme, yo abandoné mi trabajo, mi hogar, mi familia, todos”, apuntó el comerciante.

Lee También

Miguel Ángel Ruiz, abogado de la víctima, se refirió al caso e hizo una petición a la Fiscalía.

“La petición a la fiscal general de la Nación es que, por favor, todos esos tales grupos de delincuencia común organizada, que no existen porque son grupos delictuales, deben estar manejados con la ley 1908 del 2018, porque fue una convención internacional que firmó Colombia y cogieron, la embolataron, no la están aplicando y estamos todos a la merced de que todos los comerciantes están siendo víctimas de despojo de tierras, despojo de sus empresas, despojos de sus comercios y ellos están quedando con todo y supuestamente esos procesos están en las seccionales, cuando no tienen por qué estar allá”, dijo.

El abogado añadió que “tienen que estar manejados aquí en el nivel central por la dirección especializada contra el crimen organizado”.