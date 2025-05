En Colombia, la existencia de una demanda por alimentos puede convertirse en un serio impedimento para salir de la nación. La legislación prioriza el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, especialmente cuando se trata de menores de edad o personas que, por ley, dependen económicamente de un tercero, así que esto ha causado dudas para todos esos padres o madres que están haciendo planes para vivir o pasear en el exterior.

Lo primero que se debe hacer, por pura precaución e información, es saber si tiene una demanda por alimentos dirigiéndose al juzgado correspondiente y solicitar un certificado, el cual le suministrará todos los datos sobre el estado del proceso (en caso de que tenga uno), según explica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En caso de tener una demanda de alimentos no podrá salir del país, siempre y cuando un juez haya dictado una medida de restricción de salida de Colombia, ya sea provisional o definitiva, la persona con la demanda activa se encontrará con una alerta en los sistemas de control migratorio. Esta situación busca garantizar que el demandado no eluda sus responsabilidades económicas y que los beneficiarios de la cuota alimentaria no queden desprotegidos, así lo explica el portal especializado de Integrity Legal.

¿Cuándo caduca una demanda por alimentos en Colombia?

A la hora de hablar de deudas por alimentos en Colombia, surge una pregunta clave: ¿cuándo prescriben? Es fundamental entender que, a diferencia de otras obligaciones, la ley colombiana protege de manera especial el derecho a los alimentos, reconociéndolo como imprescriptible. Esto significa que, sin importar cuánto tiempo pase desde que se generó la deuda, la obligación de pagarla se mantiene vigente. Esta característica subraya la importancia que el sistema legal le otorga a la manutención y al bienestar de quienes dependen económicamente de otra persona.

(Vea también: ¿Cuánto es la cuota alimentaria para un hijo si gana más de un salario mínimo en Colombia?)

Aunque el derecho a exigir el pago de las mesadas futuras pueda prescribir si no se ejerce en un tiempo determinado, la deuda acumulada por alimentos ya causados permanece intacta y exigible en cualquier momento. Esta distinción es crucial, ya que garantiza que, aunque haya pasado mucho tiempo, el beneficiario siempre tendrá la posibilidad de reclamar lo que se le debe por concepto de alimentos.

Lee También

¿Cómo quitar una demanda de alimentos en Colombia?

Para entender cómo se puede finalizar una demanda de alimentos en Colombia, es crucial saber que el proceso no es simple y requiere de un acuerdo mutuo o una revisión judicial. No se trata de ‘quitar’ la demanda unilateralmente, sino de modificar o terminar la obligación alimentaria a través de vías legales. Esto implica que, si las circunstancias que dieron origen a la obligación de dar alimentos han cambiado, se debe iniciar un trámite formal para que un juez valide la nueva situación.

Existen principalmente dos caminos para lograr esto: el mutuo acuerdo entre las partes o la revisión judicial por cambio de circunstancias. En el primer caso, si el beneficiario de los alimentos ya no los necesita o el deudor no está en capacidad de seguir pagándolos bajo las condiciones actuales, pueden llegar a un consenso que luego debe ser aprobado por un juez de familia o mediante una conciliación. Si el acuerdo no es posible, la parte interesada deberá presentar una nueva demanda solicitando la revisión o la exoneración de la cuota, demostrando con pruebas el cambio significativo en las condiciones económicas de alguna de las partes, la independencia económica del beneficiario, o el cese de la necesidad de los alimentos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.