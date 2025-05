Once Caldas juega uno de los partidos más importantes del semestre este jueves 29 de mayo contra Fluminense de Brasil, un juego muy importante porque en caso de ganar o empatar, se mantendrá líder del grupo F de la Sudamericana, lo cual le permitiría avanzar directamente a los octavos de final. Si pierde, quedaría segundo y jugaría los ‘Play Offs’ contra uno de los que venga de la Libertadores.

(Ver también: Álvaro Montero salió entre monedazos de Once Caldas vs. Millonarios y le gritaron de todo)

En medio de ese contexto, Hernán Darío Herrera convocó a sus mejores jugadores para hacer un gran papel en el Maracaná de Río de Janeiro, pero le surgió un problema con uno de sus futbolistas más importantes, el defensor Jerson Malagón.

— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) May 25, 2025

Según dio a conocer el periodista César Augusto Londoño, todo el plantel ya estaba en el aeropuerto de Bogotá para viajar a Río de Janeiro en la noche de este martes 27 de mayo, pero cuando el futbolista de 31 años presentó sus papeles no lo dejaron pasar y por eso no pudo viajar con sus compañeros.

Tal como informó Londoño, en el sistema aparecía que Malagón tiene una demanda de alimentos y por eso no se le permitió salir del país hasta que solucione ese problema judicial. Así lo explicó el periodista:

Jerson Malagón no pudo viajar a Brasil con Once Caldas por una demanda de alimentos. No lo dejaron salir del país. Pierde el blanco un defensor importante para enfrentar a Fluminense.

— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 28, 2025