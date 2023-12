Unos 10 millones de trabajadores en Colombia están ad portas de recibir la prima de diciembre, según datos de Asofondos. Sin embargo, esta es apenas una fracción dentro de un mercado laboral de 29,7 millones de asalariados. Pero entonces, ¿a quiénes cobijará o no este beneficio?

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, hasta el 20 de diciembre los empleadores tienen plazo para hacer el pago efectivo de la prima de fin de año, la cual representa el monto de 15 días de salario por semestre laborado.

De esta manera, según explicó Nicolás Quintero, director general de Autonomistas, plataforma que brinda asesoría financiera, los trabajadores que tienen derecho a la prima son todos aquellos que cuentan con un contrato laboral indefinido, fijo, o en general quienes cumplen con condiciones de empleado dependiente.

¿Y a quiénes no cobija? Según Quintero, la prima no aplica para los trabajadores con contrato de prestación de servicios, con salario integral, bajo contrato de aprendizaje (estudiantes universitarios vinculados a empresas en modalidad de prácticas) y empleados temporales, así como trabajadores independientes y por cuenta propia.

En qué se gastan la prima en Colombia

Datos entregados por la firma de investigación de mercados, Yanhaas, indican que en lo que más usan el dinero de la prima los colombianos es en la compra de ropa (14,9%); seguido de turismo (12,7%), y pago de deudas (12%).

Asimismo, la encuesta, Consumo en Navidad, Napse 2023, expone que el 80,7% de los consumidores gasta parte de su salario o prima de servicios para comprar regalos en Navidad. Lo anterior, evidencia la falta de estrategia y planificación de los colombianos para hacer uso inteligente de sus finanzas en estas épocas de festividad.

“Nos han enseñado siempre que las satisfacciones de corto plazo son muy interesantes. Existen tantas ofertas todo el tiempo, que siempre se está buscando cómo comprar algo para una satisfacción inmediata, pero a medida que vamos entendiendo el impacto que tienen las decisiones financieras, nos damos cuenta de que estas satisfacciones inmediatas tal vez no valen tanto la pena. Es importante el poder de la planeación y la toma de decisiones inteligentes, entendiendo que no se debe comprar lo que no se puede pagar, de lo contrario vamos a seguir estando presos del salario y del tiempo”, afirmó Quintero.

Así, para evitar que este ingreso extra se convierta en el llamado ‘dinero de bolsillo’, entre las recomendaciones para el correcto uso de la prima navideña está realizar un análisis de sus finanzas personales para tener un panorama de límites de su bolsillo, evitando exceder su capacidad financiera, y entendiendo sus excedentes y su disponibilidad de ahorro para este mes.

También, según los analistas de la fintech Global66, este dinero puede servir para amortiguar las obligaciones financieras y, además de cubrir los créditos de consumo o de las tarjetas de crédito, se deberían atender otros puntos de endeudamiento y tratar de minimizarlos durante este mes de diciembre.

Así mismo, otra opción es ahorrar en cuentas que le generen rentabilidad y le permitan obtener intereses.

“En estas épocas de festividades de cierre de año, que viene de la mano con otros hechos que sugieren gastar más dinero del habitual, como las vacaciones, es importante entender las prioridades financieras y ahorrar de manera responsable este dinero extra que representa la prima para los colombianos, evitando caer en la tentación de gastar desaforadamente, planear siempre con detenimiento las compras a realizar y pensar de manera estratégica. Recomendamos resguardar el dinero en mercados internacionales o monedas extranjeras fuertes, siendo esta una de las mejores alternativas para administrar sus finanzas”, señaló Santiago Mejía, country manager de Global66 en Colombia.

A propósito del tema de la prima en diciembre, que debe ser pagada por las empresas a más tardar el miércoles 20 del mismo mes, muchos no saben cómo pedirla adelantada.

Hay que decir que para hacer la solicitud al empleador o empresa, el trabajador debe justificar por qué necesita el adelanto del dinero antes de las fechas que dice la ley.

