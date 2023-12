Se acerca el pico más alto de la temporada navideña en Colombia y el mundo, ambiente propicio para que los compradores se dejen llevar por la emoción y decidan hacer compras irracionales. La prima de Navidad hace parte de los motivos por los que el gasto aumenta considerablemente este mes.

Sin dejar de disfrutar la época, conservar la prima de diciembre para ahorrar e invertir no está de más. Por esta razón, se hace importante que las personas hagan seguimiento riguroso de sus gastos y del dinero que tienen disponible. Estas son cinco claves para no gastar de más en diciembre y que no se agoten los fondos para el 2024 ofrecidas desde la ‘fintech’ colombiana Juancho Te Presta:

Establezca un presupuesto: antes de iniciar sus compras, elabore un presupuesto realista que incluya sus ingresos y gastos, desde las obligaciones financieras de cada mes hasta los regalos y reuniones familiares. Al tener un límite claro, será más fácil resistir la tentación de realizar compras innecesarias. El emprendimiento digital recomienda hacer un presupuesto de enero del 2024 desde finales de 2023, teniendo en cuenta en sus proyecciones el estimado de aumento de la inflación para el próximo año.

Evite las compras por impulso: si bien muchas tiendas ofrecen descuentos y promociones durante las fiestas navideñas, es clave que antes de realizar una compra, evalúe si realmente la necesita. Las compras impulsivas suelen realizarse sin considerar la capacidad de pago, lo que que puede resultar en deudas innecesarias, especialmente si se usan tarjetas de crédito.

Analice bien antes de endeudarse: considerar opciones de pago en efectivo puede ser una buena idea para tener un mayor control sobre sus gastos y no endeudarse. Evalúe las tasas de interés y el plazo en el que lo debe pagar, lo que se dará seguridad en cuanto a su plan para realizar pagos a tiempo.

Ahorre o invierta la prima y bonificaciones de fin de año: antes de cerrar el año, reserve fondos para cubrir los gastos regulares de enero, como recibos, impuestos y otros compromisos financieros. Si recibe bonificaciones o pagos extra, como la prima, pague deudas o invierta en un CDT, cuentas de inversión, pensiones voluntarias o algún modelo de negocio que le genere rentabilidad. “Se recomienda revisar la tasa de interés de las deudas versus la tasa de interés de las inversiones que puede realizar. En el caso de que los pasivos le cobren una mayor tasa que la que le deja la inversión, pague de inmediato, y si no, busque vehículos de inversión que se adapten a sus necesidades y perfil de riesgo”, señala la ‘fintech’.

Revise gastos hormiga: priorice y asigne sus recursos a los gastos más significativos y planificados de la temporada, como regalos para seres queridos o la organización de cenas y eventos. La acumulación de pequeños gastos puede pasar desapercibida, revisarlos le ayudará a mantener un control más preciso de sus finanzas.

