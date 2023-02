La construcción del nuevo almacén que la cadena de supermercados PriceSmart adelanta en El Poblado estaría pendiendo de un hilo, luego de que las autoridades urbanísticas del distrito aseguraran haber encontrado presuntas irregularidades en sus licencias y diseños.

El problema salió a flote luego que se hicieran públicos una serie de oficios redactados por la Subsecretaría de Control Urbanístico de Medellín, en los que se insta a la Inspección de Policía de El Poblado y al Departamento Administrativo de Planeación (DAP) a ordenar una suspensión de la obra y revocar sus licencias.

El proyecto, ubicado en la carrera 32 a la altura de la calle 11 Sur, ha sido cuestionado desde octubre pasado por organizaciones ambientales y comunales por los posibles impactos que ocasionaría en El Poblado, una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad y que carga con problemas de movilidad por su alto flujo vehicular.

“Señor Inspector de Policía Urbano de acuerdo con la Ley 1801 de 2016 (…) y dentro de sus competencias inicie proceso de suspensión de obra, del proyecto Pricesmart (…), toda vez que éste se desarrolla contando con licencias que no están amparando todas las acciones que se están ejecutando, en especial obras que tienen que ver con el diseño vial, que hoy a la fecha no se encuentra debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación”, quedó plasmado una carta de esa dependencia dirigida a la Inspección 14B de Policía Urbana de El Poblado el pasado 28 de diciembre.

Según se ventila en la comunicación, las presuntas irregularidades del proyecto se concentrarían principalmente en dos campos: por un lado, líos con los permisos que ampararon la construcción de ese supermercado; y por otro, falencias en la aprobación de los diseños viales.

Qué pasa con PriceSmart en Medellín

Por el lado de las licencias, la Subsecretaría de Control Urbanístico hizo en el documento un recuento detallado de las normas que regulan los usos del suelo, concluyendo que el curador a cargo de emitirlas habría cometido errores de fondo.

El principal reparo del ente es que, pese a estar ubicado en una zona residencial, los permisos para construir el supermercado se habrían fundamentado con base en normas para zonas comerciales, poniendo en tela de juicio la integridad legal de las licencias.

Pese a estar categorizado como un “almacén de departamentos”, cuya construcción está restringida en las áreas predominantemente residenciales, el ente señaló que el curador pasó por alto consultar al Departamento de Planeación la aprobación de la licencia, que tendría que haberse revisado como un caso especial.

“El proyecto comercial Pricesmart Poblado no tiene una correcta aprobación del diseño urbanístico, por lo tanto, lo que hoy se está construyendo no está totalmente amparado en autorizaciones o aprobación por las autoridades competentes”, aseveró la subsecretaría.

Por el lado de las vías, la entidad también señaló al curador de haber pasado por alto los controles que esa entidad debía hacer sobre los diseños.

En este último caso, el lío consiste en que, pese a que el DAP ya había dejado por escrito sus reparos al componente “topográfico y de diseño vial” entregado por los gestores del proyecto, la obra se habría seguido levantado pasando por alto ese problema.

Según la subsecretaría, pese a que en dicho estudio de movilidad ya se había exigido la construcción de un carril independiente para que los compradores del supermercado no aumentaran la presión sobre la Transversal Inferior, así como un sistema de vías de acceso que garantizara no agravar la congestión vehicular de la zona, los diseños presentados no habrían cumplido con esos requisitos.

“El punto donde se pretende colocar dicho acceso (vehicular) no es el punto más apropiado debido a los conflictos de impacto negativo en la circulación vehicular sobre la Transversal Inferior y donde no se le está dando la verdadera funcionalidad que debe cumplir la vía de servicio, la cual fue una exigencia para el proyecto a partir del primer momento en que presentó la revisión del Estudio de Movilidad”, criticó la subsecretaría.

“(…) el proyecto comercial no tiene una correcta aprobación del diseño urbanístico, por lo tanto, lo que hoy se está construyendo no está totalmente amparado en autorizaciones o aprobación por las autoridades competentes. Estas falencias en la parte de movilidad es una de las variables que más impacto genera en el área predominantemente residencial, donde se pretende instalar; y son parte de la incomodidad que están manifestando a través de quejas, los vecinos del proyecto”, resumió la entidad.

Además de este oficio, el pasado 5 de enero de 2023, esa misma subsecretaría envió otra carta a la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Jasbleidy Pirazán García, pidiéndole intervenir en el lío y solicitar la revocatoria de las licencias.

Tal como se ha venido registrando desde octubre del año pasado, las obras del proyecto urbano que incluye una nueva sede de PriceSmart en El Poblado han generado una oleada de reparos y cuestionamientos por parte de los habitantes de ese sector.

En una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, el proyecto es visto como un factor que incrementaría el caos vial y la presión en el territorio.

La obra fue contratada por la cadena de supermercados PriceSmart y es adelantada por la constructora Arquitectura y Concreto.

Desde el año pasado, el proyecto es cuestionado por varias organizaciones locales y ambientales por presuntamente no socializar los diseños, ni escuchar los reparos de la comunidad.

“Durante mucho tiempo hemos buscado un sitio adecuado en esta área densamente poblada y en crecimiento de El Poblado, Medellín. Creemos que el perfil demográfico alrededor de esta ubicación se alinea estrechamente con la propuesta de valor por la que somos conocidos. Esperamos servir tanto a los nuevos como a los existentes miembros”, expresó el pasado 18 de octubre de 2022 al periódico Gente Sherry S. Bahrambeygui, directora ejecutiva de PriceSmart, defendiendo la pertinencia del proyecto.

Pese a que los oficios de la Alcaldía fueron expedidos hace más de un mes, EL COLOMBIANO hizo un recorrido por la zona y pudo constatar que las obras siguen avanzando con normalidad.

Según pudo conocer este diario, la Inspección de Policía Urbana 14 aún no ha tomado ninguna medida con miras a ordenar la suspensión de la obra.

Para conocer la situación de las licencias, EL COLOMBIANO consultó con el Departamento Administrativo de Planeación, pero hasta el momento de la publicación de este artículo esa entidad no se había pronunciado.

De igual forma, este diario consultó con Arquitectura y Concreto, constructor a cargo del proyecto, que a su vez expresó que la vocería del tema era competencia de la empresa PriceSmart. Al contactar al vocero delegado de esta última empresa, tampoco fue posible obtener ninguna respuesta.

Más allá de este panorama, cuyo desenlace aún no es claro, muchos de los vecinos que han visto con recelo la obra desde su inicio no se explican por qué, luego de las pesquisas realizadas por la Subsecretaría de Control Urbanístico, las obras se siguen ejecutando con normalidad.