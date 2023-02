Los hechos sucedieron en Medellín el pasado 29 de enero. Valentina Echeverry, quien sería una de sus más recientes víctimas y quien publicó su testimonio en redes sociales, contó que a las 11:00 de la noche “John Jairo”, el conductor de un vehículo Renault Duster Oroch de placas KUP-639, la recogió en la Villa de Aburrá, sobre la avenida 80.

El trayecto hasta su casa, dijo, no tardaba más de cinco minutos y durante el viaje el conductor actuó de forma normal, “aunque se me hizo curioso que en repetidas ocasiones me preguntó que cómo me sentía”, relató Valentina. Ella estaba bien, no había tomado bebidas alcohólicas, “tenía sus cinco sentidos”, agregó.

Pero la situación se tornó algo extraña cuando llegó a su destino e intentó bajarse del vehículo. “John Jairo” le pidió que calificara “bien” el servicio y Valentina lo hizo. Abrió la puerta del carro, pero el hombre siguió hablándole y reiteró su duda: “¿cómo te sientes?”, la joven le respondió que bien, pero él insistió en que la veía tensionada y su comportamiento, hasta ahora “normal”, cambió.

Valentina relató que el hombre le tocó varias partes del cuerpo, el cuello, una oreja, el abdomen y las piernas para “comprobar qué tan tensionada estaba”. Ella, asustada por la situación, no puso resistencia, quedó indefensa.

“John Jairo” le pidió que cerrara la puerta del carro y que se acercara a él porque estaba “segregando un olor exquisito”, intentó agarrarla del cabello y le dijo “mira cómo me tienes”, esas cuatro palabras lograron que Valentina reaccionara y se bajara del carro.

Tras lo sucedido, se comunicó por chat con InDriver para denunciar al conductor. Le respondieron que estuviera atenta a una llamada que le harían, pero hasta este 1 de febrero ningún representante de la aplicación la contactó vía telefónica, por eso optó por publicar su historia en redes sociales para buscar ayuda, de ese modo logró que la cuenta de la aplicación, pero de México, le escribiera lamentando lo sucedido “Te apoyaremos y daremos seguimiento a tu caso”, se lee en el mensaje.

No fue la única

Pero la sorpresa de Valentina, y de muchos que llegaron a la publicación, es que son varias las mujeres que vivieron una experiencia similar con el mismo conductor en InDriver y en Didi, la otra aplicación en la que el presunto agresor también está inscrito y en la que al parecer sí figura con su verdadero nombre: Juan Felipe Cardona.

Estefanía Sánchez asegura que también vivió una experiencia similar con Juan Felipe Cardona, quien le prestó el servicio a través de Didi. La joven contó que el hombre también le preguntó varias veces “¿cómo te sientes?” y con esa excusa le alcanzó a tocar el cabello, pero reaccionó de inmediato y se bajó del carro.

“Pensé que habían sido síntomas de mi ansiedad porque yo sí alcancé a sentirme mareada”, expresó Estefanía, que también lo reportó en la aplicación que usó.

A Valentina González también le ocurrió lo mismo y aseguró que Cardona suele trabajar sobre la 80, pues igual que su homónima, abordó el vehículo en ese sector.

A diferencia de los otros dos casos, el sujeto no tuvo contacto físico con González porque ella se sentó en la parte de atrás del carro, “pero me empezó a hacer preguntas incómodas sobre cómo me gustaba descansar, qué tipo de pijama usaba, a lo cual yo no respondí”, dijo. Agregó que, cuando ha pedido servicios en ese sector, el perfil de este hombre suele ser una de las opciones, pero no volvió a aceptarlo.

El hombre señalado de acoso por varias mujeres habría cerrado sus redes sociales.