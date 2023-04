Y es que, según Gustavo Petro, son los hogares más pobres de Colombia los que están subsidiando al 15 % de los ciudadanos más privilegiados con el precio de la gasolina.

De acuerdo con las declaraciones del primer mandatario, el Gobierno Nacional tuvo que destinar cerca de 36 billones de pesos durante 2022 para cerrar el hueco del fondo de estabilización de precios de los combustibles.

Para el presidente, son los más pobres los que resultan con la carga monetaria que, en últimas, según dijo, beneficia a las personas con mejor poder adquisitivo.

Acá, las palabras del presidente durante el Congreso de Asofondos:

Encima, el mandatario dijo haber estado molesto cuando, según él, descubrió que dicho montó salió de los dividendos de Ecopetrol, y que la decisión había sido tomada por su exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que recientemente salió de la cartera.

“Entonces me dejan el último artículo de una ley que dice que se puede pagar con los dividendos o los ingresos de la nación y lo hicieron […] mi ministro lo hizo y yo no me había dado cuenta”, sostuvo.