Al igual que el dólar estadounidense, el euro también ha tenido una caída reciente en Colombia por diversos motivos.

Este 6 de junio la divisa cerró en un precio promedio de $ 4.514, por debajo del cierre de la jornada de ayer ($ 4.602). El precio máximo de la jornada de este martes fue de $ 4.592, mientras que el mínimo tocó los $ 4.483.

La divisa viene presentando una caída generalizada desde el 28 de abril cuando se cotizaba sobre los $ 5.181 hasta el valor que se evidencia hoy. un fenómeno que vive la moneda estadounidense que hoy martes 6 de junio cerró la jornada en $ 4.219.

Diego Gómez, analista de contexto externo y mercado cambiario para Investigaciones Corficolombiana, explicó que muy similar a lo que pasa con el dólar/peso colombiano, el tipo de cambio euro/peso colombiano se ha visto beneficiado por la percepción de menor gobernabilidad en el frente local.

A su turno, José Joaquín Prieto, Sales Business Head de BTG Pactual Colombia, aseguró que para el caso del euro-peso, este viene bajando de una manera considerable por el efecto del dólar-peso.

Entonces, agregó que “mientras nuestras monedas estén con esa fortaleza relativa, desconociendo un poco lo que está haciendo frente a las principales monedas –o sea el G7-, pues lo que vamos a ver es que el dólar se va a fortalecer frente al resto de monedas, pero es por ese paso que tiene que hacerse por el dólar como camino intermedio. Esperamos una continuidad pues el camino de tasas seguirá”.

El experto del BTG Pactual Colombia también hizo un análisis del eurodólar, asegurando que su dinámica corresponde a las expectativas respecto al movimiento que puedan hacer los bancos centrales y sus tasas de interés.

En Europa, por su parte, los precios han venido cediendo de una manera más importante y por ende las tasas de interés del BCE no van a seguir al ritmo que venía dándose.

“Así que la brecha entre las dos tasas que se esperaba se cerrara un poco no se va a dar tanto así y por eso hemos visto que el euro, después de haber alcanzado US$ 1,10, US$ 1,11 ha venido retrocediendo en este momento cotiza en US$ 0,78. Todo converge en torno a las tasas de interés de los bancos centrales”, finalizó el experto.