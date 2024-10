En el marco del foro de logística que desarrolló Valora Analitik este martes en Bogotá, empresarios del sector manifestaron que los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional en septiembre para frenar el paro camionero tendrían importantes retos de ejecución.

(Vea también: ¿Se viene nuevo paro camionero? Transportadores vuelven a tener inconformidades)

Los aumentos del ACPM que están condicionados a que se cumplan todas estas peticiones son los $4.000 que restan (ya que la brecha entre el precio local y el internacional es de $6.000).

De acuerdo con la dirigente gremial, ayer expidieron esas regulaciones, pero dijo que ve “muy difícil que se puedan cumplir esos puntos porque llevamos en muchos de ellos varios años. Por ejemplo, la actualización del Sice-Tac -que si bien es más flexible- todavía tiene muchos vacíos”.

(Vea también: Por paro camionero le habrían pasado factura a Henry Cárdenas; anunciaron su renuncia)

“Nosotros no hacíamos parte del paro -cosa que es impopular porque como empresarios decíamos a las bases que no podíamos participar y no lo recibían con mucho amor-, pero una de las quejas que ellos tenían era que el Sice-Tac no incluye todas las modalidades de transporte: no incluye líquidos, refrigerados, volquetas, etc. Entonces si eso ha sido difícil de construir en este tiempo, no va a pasar en dos meses”, dijo.