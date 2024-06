Por: CENET

En una reciente entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció una serie de medidas económicas destinadas a estabilizar las finanzas del país, en un contexto marcado por el recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto nacional. Una de las medidas más destacadas es el incremento en el precio del diésel para grandes consumidores.

El ministro Bonilla explicó que esta decisión es parte de una estrategia más amplia para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPEC), el cual ha representado una carga significativa para las finanzas del Estado. En 2022, el Estado pagó 26 billones de pesos a Ecopetrol por este concepto. “El déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles es una deuda que fue la que terminamos pagando en la práctica con las reformas tributarias”, subrayó el ministro.

Uno de los anuncios más relevantes fue el incremento del precio del diésel para grandes consumidores, es decir, aquellas empresas que consumen más de 20.000 galones. Este ajuste se realizará mediante un decreto que actualizará los precios para alinearlos con los estándares internacionales. “Todos los que consumen en Colombia más de 20,000 galones de diésel, ellos van a entrar a tener precio actualizado”, explicó Bonilla.

El ministro también aclaró que este incremento no afectará a los transportes masivos ni a las regiones no interconectadas que dependen en gran medida del diésel. La medida está dirigida principalmente a grandes empresas petroleras, de carbón y aquellas que manejan grandes camiones. “Vamos a subir el precio del diésel para los grandes consumidores, pero mantendremos el subsidio para el transporte masivo y las regiones no interconectadas”, añadió.

En relación con el ajuste de 20 billones de pesos, Bonilla enfatizó que el objetivo es no afectar los programas sociales ni los programas prioritarios del Gobierno. “Estamos mirando los rubros a donde tenemos que hacer ese recorte, pero en principio la idea no es recortar programas sociales ni recortar los programas de gobierno”, afirmó.

El ministro también reconoció que esta situación es resultado de metas de recaudo excesivamente optimistas y decisiones judiciales que afectaron los ingresos proyectados. “Las metas de recaudo que estuvieron planteadas fueron excesivamente optimistas. Hoy estamos afrontando la situación de que no se van a lograr”, admitió.

Bonilla detalló que la decisión de suspender temporalmente la expedición de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal se debe a la necesidad de evaluar y reorganizar el presupuesto. “De manera preventiva hemos suspendido la expedición de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal hasta tener claro el panorama del recorte”, explicó. Esta suspensión es temporal y se espera reanudarla una vez se autorice el recorte mediante un decreto. “Una vez salga expedido el decreto que autoriza todo el recorte, inmediatamente después autorizaremos a todo el mundo para seguir desarrollando la expedición de certificados”, aseguró.

El anuncio genera preocupaciones entre los grandes consumidores, particularmente en sectores como el transporte y la industria. Sin embargo, Bonilla insistió en que el ajuste es inevitable para mantener la estabilidad fiscal y continuar con la reducción del déficit del FEPEC. “Es imposible que el Estado siga manejando unos subsidios que no corresponden a los subsidios sociales”, afirmó el ministro, quien destacó la necesidad de ajustes progresivos y concertados, similares a los realizados con la gasolina.

Bonilla también abordó la preocupación de posibles reacciones negativas por parte de los transportadores y otros sectores afectados. “Los taxistas y camioneros están sobredimensionando el tema porque ellos transportan todo tipo de bienes y no solo alimentos”, señaló.

