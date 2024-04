Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció este jueves que se están evaluando medidas en colaboración con el ministerio de Transporte para excluir del incremento en el precio del diésel a los vehículos de transporte masivo de pasajeros y a los destinados al transporte de alimentos.

(Lea también: Se abre el camino para subir el precio del ACPM en Colombia; hubo decisión con condiciones)

“En algún momento tenemos que desmontar el subsidio al diésel. El tema lo estamos analizando desde el punto de vista de donde están realmente los impactos sobre la vida cotidiana de los colombianos y hay dos sectores clave: el transporte masivo y el transporte de alimentos“, señaló.

El funcionario destacó que se está trabajando en identificar claramente los vehículos dedicados al transporte de alimentos, incluyendo información recopilada en las centrales de abastos. Señaló que estos vehículos suelen ser camiones de menos de 10 toneladas.

Alza al ACPM en Colombia sería solo para tractomulas y estos vehículos

En este sentido, se aplicaría el incremento en el precio del diésel únicamente a los vehículos de carga como tractomulas o aquellos destinados al transporte de otros productos, excluyendo a los camiones que transportan alimentos.

Bonilla también anunció que se está considerando la implementación de un sistema de identificación, posiblemente mediante un chip u otro dispositivo, para los camiones que transporten alimentos al momento de recargar combustible.

Respecto al impacto del aumento en los precios internacionales del petróleo en la gasolina, el ministro expresó su esperanza de que no genere mayores repercusiones que obliguen a ajustar el precio del combustible.

(Vea también: Incertidumbre por alza de $ 3.000 que tendría el ACPM en Colombia; envían carta a Petro)

“Aún estamos pendientes de los cambios en el precio del petróleo, que ha oscilado entre los US $ 76 y US $ 93 dólares. Esto ha afectado la tasa de cambio, que se sitúa en alrededor de $ 3.800. Esperamos que estos cambios no generen mayores impactos que nos obliguen a ajustar el precio de la gasolina”, concluyó el jefe de la cartera económica.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.