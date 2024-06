Por la situación fiscal del país y la caída en el recaudo tributario, el Ministerio de Hacienda anunció que decidió efectuar un bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación. Es decir, les congeló parte del dinero con el que operan.

(Lea también: “Van a ir desapareciendo”: Bolívar dijo que Petro quiere acabar los subsidios en Colombia)

El ministro @RicardoBonillaG anunció la suspensión temporal de la emisión de nuevos CDP y aseguró la validez de los existentes. El funcionamiento del PAC y las actividades estatales continúan sin cambios. Próximamente se definirá el nivel y la asignación del gasto público. pic.twitter.com/V5Fx8xqtoe — MinHacienda (@MinHacienda) June 6, 2024

Según informó el ministro Ricardo Bonilla, los bloqueos serán sobre aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha no tienen certificados de disponibilidad presupuestal expedidos, un documento mediante el cual se garantiza que se cuenta con los recursos suficientes para cubrir el gasto.

La cartera de Hacienda precisó que el congelamiento de los recursos se da en espera de que las condiciones del recaudo tributario mejoren para el segundo semestre del año y se puedan liberar paulatinamente estas apropiaciones presupuestales.

“La decisión no afecta el normal funcionamiento del Estado ni compromete el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales ni contractuales”, aseguró Bonilla. Sin embargo, la medida provocó diversos interrogantes, como el futuro de algunos subsidios que entrega el Gobierno.

Lee También

Al respecto, al ministro de Hacienda le preguntaron este 7 de junio en Caracol Radio qué pasará con las ayudas económicas como Renta Ciudadana —que entrega 500.000 pesos—, manejadas en buena parte por el Departamento de Prosperidad Social, el cual es dirigido por Gustavo Bolívar.

El funcionario explicó que el congelamiento de recursos no afecta los procesos en curso, es decir, no se han bloqueado los dineros ya asignados. Es decir, no habría novedades con los subsidios.

“Hay temas que no se pueden tocar, por ejemplo, no podemos tocar Renta Ciudadana, subsidios como Familias en Acción y otros. Hay que mantenerlos. Estamos mirando por dónde va el recorte”, detalló Bonilla en la emisora.

Congelamiento de presupuesto en Colombia: ¿por qué ocurre?

El recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tuvo altibajos en los últimos dos años. Este fue el motivo principal para que haya salido Luis Carlos Reyes del cargo de director y haya sido nombrado Jairo Orlando Villabona.

Como se recordará, el recaudo en abril alcanzó 85,9 billones de pesos, con una reducción de 10,3 % nominal y una caída de 15 % real frente al acumulado a abril de 2023. Sin embargo, este mejoró en mayo.

Ante esa situación y el aumento de la deuda, MinHacienda hizo un bloqueo preventivo de las apropiaciones sin Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedidos. Se buscan evitar gastos innecesarios en un momento en que las finanzas públicas se encuentran presionadas.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.