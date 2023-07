Si hay un restaurante en Colombia que pueda decir que cuenta con muchos adeptos ese es Crepes & Waffles, el negocio que funciona hace más de 40 en el país y que, pese a sus eternas filas, es uno de los preferidos por los colombianos que no les importa aguantarse la espera por deleitarse con los platos que allí venden.

(Vea también: Precios que maneja Crepes & Waffles en el extranjero; sale más barato comer en Colombia)

Ese restaurante volvió a estar en boca de muchos por las críticas que le hizo un periodista en redes sociales, quien se identifica como Alejandro Barragán, el cual lanzó fuertes señalamientos contra el negocio y sus clientes.

“Hacer filas largas y duraderas solo por comer la comida más desabrida y maluca de todas”, trinó Barragán, quien fue cuestionado severamente por otros internautas que no le perdonaron su comentario y le pidieron respeto por Crepes & Waffles, que es considerado patrimonio cultural de Colombia.

“Querido, un negocio con 6.000 empleados, la mayoría madres cabeza de familia, que no te guste la comida eso ya es otro cuento”, “si no le gusta vaya y abra su propio restaurante y que no hayan filas”, “no hago fila para comer, pero esa comida de allá es muy rica, tampoco hay que hablar por hablar”, fueron algunos de los comentarios.