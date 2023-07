Crepes & Waffles sigue siendo uno de los restaurantes favoritos de los bogotanos. Eso se demuestra en algunas de las zonas más concurridas y las largas filas que se hacen en los centros comerciales cada fin de semana.

Sin embargo, su gran popularidad podría estarle afectando. O eso es lo que creen muchos de los comensales que han visto un cambio en el servicio de varios puntos en la capital.

Uno de ellos fue el periodista y experto musical Manolo Bellón. En sus redes sociales, él escribió un mensaje en el que contó varios hechos que le han llamado la atención en sus más recientes visitas a Crepes & Waffles.

(Vea también: ¿Por qué Crepes & Waffles solo contrata mujeres? Dueño del negocio explica la razón)

Algunas de las preocupación que él manifiesta es que “nunca hay helados veganos”, se “demoran en traer la cuenta”, lo han cambiado de mesa y si no paga el servicio, considerado como propina, “lo tratan mal”.

Algo pasa en @CrepesWafflesCo de @UnicentroBogota . Las últimas veces nos ha ido mal. Me encantan los helados, pero, nunca hay helados veganos. Nos cambian de mesa porque sí. Demoran en traer la cuenta y cuando dice uno que no paga el servicio, lo tratan mal. @Rochy62

Sus palabras, dada su popularidad entre los amantes de la música, tuvo un eco que sirvió para que muchos otros comensales manifestaran su preocupación.

Lee También

Diferente a lo que pasa con otras cadenas de restaurantes que la pasan mal económicamente, la situación con Crepes & Waffles es que la gran cantidad de personas que van ha hecho que este se convierta en un lugar de muchas filas en la capital.

Esto no gusta a muchos comensales que deciden buscar otras opciones, especialmente los fines de semana, pero también hay preocupación por el servicio que están ofreciendo, pues muchas personas no lo están dejando.

(Vea también: Destapan precios de Crepes & Waffles en otros países; ¿muy diferentes a los de Colombia?)

En respuesta a lo que publicó Bellón, algunas personas hablan del servicio, siendo esto lo que más sienten que podría mejorar este apetecido lugar. Estos son algunos mensajes:

Ayer en creppes and waffles de metropolis fue igual, atendidos a las patadas, 15 horas para tomar el pedido y después a las malas, atendidos de mala gana. Ya no recuerdo cuando fue la ultima vez que me senti bien atendida en C&W. Una lástima.

— Soy Ferpecta (@Pernitta) July 10, 2023