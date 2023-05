A finales del año pasado se conoció que el artista paisa hace parte de los cantantes urbanos más ricos del mundo al tener un patrimonio neto de 12 millones de dólares hasta ese momento.

Lo conseguido en su carrera musical le ha permitido a sus 29 años darse diferentes lujos, como el de tener su propio avión privado. De hecho, esta semana compartió un video en sus redes en el que mostró su nuevo Ferrari F8 Spider color Violetto Dino, el cual aproximadamente 3.000 millones de pesos.

Pero su nombre fue tendencia en las últimas horas por un hecho que, para muchos internautas, fue sorpresivo, pues fue visto comiendo en uno de los restaurantes más queridos por los colombianos.

Maluma comió en Crepes & Waffles en Medellín

Según un video compartidos en redes, el intérprete de ‘Sobrio’, ‘Felices los 4’ y ‘El perdedor’ visitó este viernes uno de los establecimientos de la cadena de restaurantes colombiana.

Aunque el usuario no dio muchos detalles, todo parece indicar que fue en la capital antioqueña, donde ha estado durante los últimos días compartiendo con sus seres queridos y algunos colegas.

“Mk cómo es que estoy sentado al lado de Maluma”, se preguntó el joven en el video, donde grabó al artista de espaldas.

Mk como es que maluma está sentado en la mesa de al lado jajajajajaja pic.twitter.com/MBaPkTSP6a — TOND (@tondpoison) May 19, 2023

Juan Luis Londoño —nombre real de Maluma— portaba una chaqueta de caballos y estaba sentado al lado de una mujer, que al parecer sería su novia.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues para muchos internautas les pareció curioso el hecho de que el artista, teniendo la posibilidad de ir a los lugares más prestigiosos del mundo, prefiriera comer en la famosa marca fundada por Beatriz Fernández y Eduardo Macías.

“Yo me desmayo”, “la humildad prevalece”, “será que siempre pide lo mismo”, “yo me lo encontré en un Crepes & Waffles, pero en Bogotá”, “todos amamos Crepes”, “y otros diciendo que Crepes está sobrevalorado”, “otros no van dizque porque es muy básico”, “Crepes es el claro ejemplo de calidad y precio”, “qué humildad la de Maluma”, “larga vida a Crepes”, son algunos comentarios que se leen en la publicación.

El usuario no aguantó las ganas y le pidió una foto al artista, quien no tuvo problema y posó ante la cámara desde la mesa en la que se encontraba.