green

Los bloqueos que se desataron en Colombia como una manifestación ilegal del paro nacional que empezó el 28 de abril están haciéndole más daño al país de lo que se creía. Paulatinamente están estrangulando la economía y, como lo advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el fin de semana pasado, también están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los colombianos.

Pese a la descalificación que también hicieron la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que dicen que son delitos por no ser protesta pacífica, las interrupciones ilegales de las vías persisten, aunque las autoridades han conseguido recuperar algunos corredores viales.

Ahora se empiezan a conocer cifras del devastador impacto que vienen causando los bloqueos en diferentes sectores económicos del país, y lo más delicado es que las conversaciones entre el Gobierno y el comité del paro avanzan muy lentamente.

“Las cifras son muy tristes, muy dramáticas”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, en Caracol Radio. “En los 26 días del paro las pérdidas en el comercio ascienden a 3 billones de pesos”.

Subrayó que no se trata de grandes comercios, sino de pequeños y medianos “que están viéndose afectados por esta dramática situación”, y planteó a continuación los números: “Cerca de 40.000 empresas han cerrado transitoria o temporalmente, con una pérdida de empleos de cerca de 300.000”.

“De ese número de cierres temporales o definitivos, va a depender mucho si esto se levanta ya o si continúa una o dos semanas más”, continuó el dirigente gremial en la emisora. “Cada día que se prolongue es un día que se asfixia más a la gente”.

También aseguró que, en este momento, cerca de 14.000 empresas ya cerraron definitivamente. “Es decir, ya no tienen oxígeno para continuar. Ya prácticamente están en la calle sus propietarios y sus empleados. Esto ya no aguanta más. No sé qué país quieren aquellos que siguen promoviendo los bloqueos en Colombia”, lamentó Cabal.

(Puede leer: Daños en Transmilenio afectan a más de 500.000 personas; arreglos valdrán $20.000 millones)

“Eso no quiere decir que no se puedan recuperar. Lo que quiere decir es que en este momento se está acabando el empleo que está generando el comercio, y particularmente estas cifras están más focalizadas en el suroccidente de Colombia”, explicó. “No entendemos cómo siguen prosperando los bloqueos con el silencio de quienes citan en el comité del paro a que se hagan estas protestas que ya no son pacíficas y que afectan precisamente a aquellos a quienes ellos dicen defender”.

En conclusión, para Cabal, los promotores de los bloqueos “están dejando sin empleo a los empleados que ellos dicen defender, lamentablemente”.

Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), calificó la situación de los bloqueos como un “precedente riesgoso” y de “reprochable” que “cualquiera se sienta con el derecho de bloquear una carretera y vulnerarles los derechos a los demás, simplemente con la excusa de que quiere manifestar su insatisfacción”.

“Los productores se están quedando sin ingresos, y aquí no hay una aplicación clara de la justicia que implica responsabilidades penales de quienes organizan y están en las carreteras, pero también responsabilidades económicas”, dijo Bedoya en Noticias Caracol. “¿O quién va a responder por esos más de 1,7 billones de pesos que han perdido los que producen la comida de los colombianos? Eso no puede quedar en la impunidad. Precedente negativo si no pasa nada”.

(Le interesa: Nuevos bloqueos en Bogotá marcan el comienzo de una semana trancada para los capitalinos)

Al hablar de empleos, dio una cifra: “En el valle geográfico del río Cauca, donde está la agroindustria de la caña, hay 16 ingenios que llevan parados más de 22 días. Solo ese sector genera 268.000 empleos directos e indirectos en esa zona del país. Esos empleos están en riesgo, porque no han podido mover toneladas de azúcar, no han podido mover las toneladas de caña. ¿Entonces, con qué van a pagar la nómina? Y así nos podemos ir por todo el territorio colombiano”.

“Acá está en riesgo la generación del empleo escaso que quedaba en Colombia, al menos del sector rural del país”, añadió, y puso el ejemplo de Huila, quizá el departamento con más bloqueos en el país (hoy con 28, pero han sido 2.100 bloqueos en 25 días en toda Colombia, según Bedoya), donde el sector piscicultor puede perder 20.000 empleos por falta de alimentos para los alevinos.

“Esos bloqueos están acabando con empelo, con empleo que ellos mismos dicen defender”, coincidió Bedoya con Cabal. “Eso sería un contrasentido”.

Para ilustrar su planteamiento, apeló a varios ejemplos: “Se están perdiendo empleos formales como consecuencia de los bloqueos. Piense en el conductor de un camión que le vandalizan el camión o que lo amenazan para que no vaya a trabajar. Él vive de eso y quiere trabajar, y necesita trabajar”.

“O cuando amenazan a los trabajadores de las granjas avícolas y porcícolas para que no vayan a sus puestos de trabajo, porque se tienen que unir a un paro. Ese es empleo de jóvenes que se está vulnerando y perdiendo. O si los productores de aguacate hass no pueden sacar por los bloqueos sus productos a los mercados internacionales, en las empacadoras la gran mayoría de colaboradores son mujeres jóvenes”, concluyó.