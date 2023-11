De a cuerdo a la investigación que hizo la revista Cambio, el matrimonio de varios años que tenía el dueño de Panamericana, Carlos Federico Ruiz, con Aura Lilia García llegó a su fin en el año 2018, cuando empezó todo el proceso de divorcio.

El medio asegura que las infidelidades de Ruiz, que tuvo hijos por fuera del matrimonio con la señora García, llevaron a que la relación llegará a su fin, y lo que parecía un proceso de pocos meses lleva varios años por la fortuna que está en juego.

Según Cambio, el señor Ruiz no ha querido entregarle lo que le corresponde por ley a su expareja, que es la mitad de todo lo que consiguieron mientras estaban casados.

El presidente del grupo empresarial Panamericana tiene al menos cinco procesos judiciales que exigen atender las sospechosas maniobras jurídicas con las que intenta evadir la obligación legal de entregarle a su exesposa lo que le corresponde.

La señora García quiere que su exesposo le dé la mitad de su fortuna, la cual sería de alrededor de medio billón de pesos, y un juez dio la orden del embargo de los bienes de Ruiz, incluidas las acciones en la totalidad de las sociedades del Grupo Panamericana.

Cambio asegura que un error de despacho le dio la oportunidad a Ruiz, a pesar de saber que existía una orden de embargo de esos recursos, retirar el 19 de marzo de 2021, a través de su abogada, Claudia Álvarez, 10.000 millones de pesos de la empresa Panamericana Librería y Papelería S.A.

Ruiz, según la investigación que publicó el medio de comunicación, ha utilizado todo tipo de artimañas para no pagarle a su exesposa. Lo anterior hizo que uno de los hijos del dueño de Panamericana lo demandara más de 3 veces, pero hasta el momento no ha funcionado. El proceso continúa y no parece tener un final pronto.

