La determinación fue ratificada por la Superintendencia, en segunda instancia, y le permitió a la página Actualidad Panamericana seguir usando el nombre que la ha identificado durante los últimos años.

La SIC dejó en firme la resolución 32360, del 10 de mayo de 2018, que en su momento declaró infundada la acción interpuesta al registro de la marca Actualidad Panamericana.

El Tiempo recuerda que el empresario Carlos Federico Ruiz, representante de la papelería Panamericana, fue el que presentó el recurso que advertía la similitud entre las dos marcas.

La SIC expuso que aunque hay puntos de coincidencia entre las dos marcas, existen varios factores que impiden la confusión de estas, y enumeró algunas de sus diferencias:

La página de sátira, apenas se confirmó el fallo, celebró muy a su manera.

Reprodujo las publicaciones de varios medios con la noticia que mostraba que había derrotado a la papelería. Además, en su Twitter, retuiteó varias menciones de sus seguidores, que celebraron la determinación de la SIC.

También publicó un par de chistes que se burlaba de su contendor en este caso.

Yo no sé de derecho pero… Ambas son cosas que nada tienen que ver, no?

Además el nombre “Panamericana” de por sí no debe estar bajo derechos de autor, no? Entonces van a demandar a “Yolanda be cool” por la canción “Pa Panamericano”?

— David Nùñez (@dlnunezr) December 14, 2020