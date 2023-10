La noticia fue confirmada por la también modelo este jueves 26 de octubre durante la emisión del programa ‘Lo sé todo’, en el que tomó un espacio para contarles a los televidentes qué fue lo que pasó.

(Vea también: Iván Lalinde hizo llorar a Carolina Cruz al compartir historia relacionada con enfermedad)

Según explicó Nanis Ochoa, la relación con su esposo Juan Pablo Navarrete, famoso cantante de música popular, llegó a su fin hace un buen tiempo, pero solo hasta ahora decidió contarlo al público.

“Sí, confirmó que estoy separada y no es de hace poquito, ya llevó un rato separada y ya lo sabían acá [en el programa]. Todos me han cuidado y respetado mucho porque es un tema doloroso, de 6 años. Me duele muchísimo mi hija, me duele mi hogar y necesitaba tiempo y fuerzas para poder hablar”, comentó en el programa de chismes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nanis Ochoa-Actriz🎭 (@nanis8a)

La ruptura fue sorpresiva para algunos, pese a que hace unos meses se rumoró que la pareja no estaría pasando por un buen momento y que había tomado caminos distintos.

De hecho, esas especulaciones tomaron fuerza en agosto pasado, cuando se conoció un video en el que quedó registrada una posible discusión que habrían tenido ambos en su casa, la cual fue grabada por la actriz en una transmisión en vivo hecha en su cuenta de Instagram.

Por qué se separó Nanis Ochoa de su esposo

La presentadora y el artista sostuvieron una relación de más de 6 años y fruto de su amor nació su hija Francesca en 2020. En sus explicaciones, la comunicadora mencionó que quería confirmarlo en el programa para el que trabaja, ya que allí habría encontrado un refugio.

“Siento que mi alma y mi espíritu ya necesitaba desligarse y hablar sobre este asunto. Lo quería contar en ‘Lo sé todo’ porque han estado desde el principio de nuestra relación y quiero que sean testigos de mi separada también”, aseguró Ochoa.

Lee También

En ese momento, Elianis Garrido le preguntó sobre qué había ocurrido y Nanis Ochoa aprovechó para mencionar que no se trató por otra persona.

“Quiero decir que no fue por problemas de infidelidades, no hay una tercera persona, pero ya estamos libres. Por mi lado estoy muy tranquila y no quiero absolutamente nada ni quiero recibir hojas de vida. Quiero enfocarme en mis hijas. Llevo desde los 18 años en embarazo, siendo esposa y creo que es hora de que me dé gusto a mí misma y me enfoque en mis hijas y mi carrera”, señaló la antioqueña.

Por último, la integrante de ‘Lo sé todo’ dejó claro que está tranquila y que ese tema ya lo está superando.

“Estoy tranquila y antes de que saliera en otra parte quería que saliera en mi casa que me han apoyado. Es un tema doloroso”, concluyó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.