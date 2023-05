Daniela Ochoa, mejor conocida en entre la farándula colombiana como ‘Nanis’, volvió a dar de que hablar luego de responderle de manera contundente a sus seguidores en las redes sociales, quienes le estaban preguntando por su actual pareja, el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete.

Cabe recordar que desde hace varias semanas se viene rumorando que los famosos no estaban pasando por el mejor momento, ya que han estado distanciados y enfocados en proyectos diferentes.

La actriz y modelo ha mostrado que está pasando tiempo con sus hijas en Medellín, mientras que el cantante se ha enfocado en su música y en su gusto por los caballos.

Ante esta situación, los fans de la actriz de ‘El man es Germán’, la estuvieron cuestionando sobre su estado civil y ella no dudo en responderles que se trataba de un tema que prefería mantener privado.

Sin embargo, los internautas le siguieron preguntando por el tema y hasta la criticaron por hacer su vida pública y no dar detalles de su matrimonio, a lo que la modelo respondió:

“Por el hecho que publique de mi vida, no significa que no me pertenece, muestro lo que quiera mostrar y lo que también es mi derecho”, escribió en sus historias de Instagram.