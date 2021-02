green

En una conversación con la revista Vea, en donde la famosa protagoniza la más reciente portada, ella aseguró que el nacimiento de Francesca, su segunda hija, fue todo un reto, pues le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia.

Pero el calvario de Nanis Ochoa empezó luego de su parto, pues empezaron a desarrollarse las verdaderas complicaciones, tantas que su estado de salud llegó a tener pronóstico reservado:

“Me ingresaron en la UCI. Me diagnosticaron síndrome de Hellp. […] Me prohiben estar comunicada, porque cualquier emoción fuerte podría causarme un derrame cerebral“, contó la también actriz, quien fue dada de alta 13 días después de haber tenido a su bebé.

Si sufría derrame, Nanis Ochoa sería desconectada

Luego de que la salud de la actriz empezó a mejorar, se enteró de que su hija estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos y le estaban realizando múltiples exámenes; la situación desesperó a Ochoa, pues nisiquiera había podido verla.

“Me enloquecí, empecé a llorar y se subió mucho mi tensión. Le decían a Juan Pablo que si yo quedaba con algún derrame cerebral, que no me fuera a dejar conectada, que no quería ser una carga para nadie. Yo soy una mujer de mucha fe, pero en ese momento se quebranta y uno piensa lo peor”, añadió la modelo al medio.

Pese a las complicaciones que tuvo Nanis en su parto, por las que perdió varios litros de sangre, tuvo “un cateter en el corazón”, le inyectaron medicamentos de todo tipo, necesitó de apoyo para oxigenar y hasta sufrió de tics nerviosos, ella siempre centró su atención en su fe, que habría sido el camino a su recuperación.

Nanis Ochoa conoció a su hija y fue dada de alta

Pasaron 4 días para que la presentadora pudiera ver a su pequeña por primera vez, pero faltaron 22 días más para que la bebé lograra estar en óptimas condiciones para irse con sus papás a casa, en donde debe seguir usando oxígeno para apoyar el funcionamiento de sus pulmones.

Aunque parece que la tormenta ya pasó para la familia Navarrete Ochoa, los famosos siguen apoyados en su fe para que su hija crezca sana y la salud de su familia siga estable.

Aquí, el detrás de cámaras que hizo la revista junto a Nanis Ochoa y el cantante Juan Pablo Navarrete: