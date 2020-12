green

Nanis Ochoa, que en realidad se llama Daniela, duró 10 días en cuidados intensivos y tres días más en una unidad de recuperación, luego de tuviera a su hija por una cesárea emergencia.

La modelo, que también dice ser actriz, sufrió preeclampsia severa, el síndrome hellp (alta presión arterial durante el embarazo) y un shock hemorrágico durante la cesárea.

“Me han tenido con cánula en cada brazo, sonda en la vejiga, oxígeno, no me he podido mover, me han bañado en la cama, pero lo más doloroso fue no poder ir a conocer a mi hija hasta 4 días después de que naciera”, contó en sus redes sociales.

No obstante, Juan Pablo Navarrete comunicó en las últimas horas, a través de su Instagram, que Ochoa ya se encuentra en la casa aunque Francesa, la bebé recién nacida, sigue en cuidados intensivos, aunque recuperándose “satisfactoriamente”.

“Esperamos pronto tener la felicidad de contarles de la recuperación total de Francesca, de nuevo muchas gracias por estar pendientes de seguir acompañándonos en este momento”, dijo el cantante como se lee a continuación:

Nanis también celebró su regresó a casa, aunque aseguró que se sentía “vacía” por su bebé sigue en UCI. “No hemos parado de orar para que pronto esté con nosotros”, escribió la modelo en la siguiente publicación, en la que agradeció a todo el personal médico que la atendió.