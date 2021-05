green

Entre las vacantes de trabajo publicadas por la Embajada de Estados Unidos en Colombia se encuentran ofertas para especialistas en asuntos culturales, analistas de gestión financiera y asistente de gestión de información, cargos en los que se pueden ganar entre 34 y 100 millones de pesos, al año, de acuerdo con la página web.

Los trabajos son en Bogotá; para aplicar debe registrarse en este link, en donde debe llenar un formulario. Ahí mismo podrá adjuntar los diplomas de estudios que tenga y además deberá mostrar un certificado de inglés con un examen TOEIC o TOEFL, que no supere los 2 años.

Los formularios de aplicación que estén incompletos serán descartados inmediatamente.

Posteriormente el equipo de reclutamiento de la Embajada de Estados Unidos en Colombia revisará las solicitudes y lo mantendrá actualizado del proceso. No obstante, si después de 4 semanas no recibe una citación para una entrevista, debería asumir que no fue considerado.

Cada oferta de empleo tiene un tiempo límite para poder postularse. El 13 de mayo cierra una, mientras que las otras terminan entre el 19 y 26 de este mes.

