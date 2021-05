green

Cerca de la avenida Primero de Mayo con avenida Villavicencio falleció Dylan Barbosa, un joven artista que se movilizaba en una motocicleta cuando fue arrollado por una tanqueta del Esmad.

Su padre, Luis Fernando Barbosa, se ha encargado de dar a conocer lo poco que sabe de la muerte de su hijo, quien se dedicaba a la música y a trabajar en su motocicleta por diferentes partes de Bogotá.

En una video que fue publicado por el concejal Carlos Carrillo, el papá de Dylan cuenta que la versión que le dieron a conocer es que “hubo un accidente de tránsito” y por tal razón fue que falleció.

Barbosa pide que “las pruebas no se vayan a alterar, no se manipulen los videos y todo se haga con la transparencia para que no vaya a haber impunidad“.

Al parecer Dylan Barbosa fue arrollado anoche por una de las tanquetas del ESMAD, su padre exige claridad ante estos hechos.

Al parecer Dylan Barbosa fue arrollado anoche por una de las tanquetas del ESMAD, su padre exige claridad ante estos hechos.

El despliegue desproporcionado de fuerza para la represión cuesta vidas, urge una reforma estructural a la policía y el desmonte definitivo del ESMAD.

Posteriormente, en una entrevista con La W, Luis Fernando contó que la muerte de su hijo fue el viernes 7 de mayo a las 11:44 p.m., aproximadamente, pero no fue sino hasta el siguiente día, a las 6:00 a.m., que a él le informaron que su hijo había fallecido.

“Me dijeron que el cuerpo estuvo ahí hasta las 2 de la mañana, pero no se sabe qué pasó en las siguientes cuatro horas. Los amigos me dijeron que tenían un punto de encuentro, pero él nunca llegó. Ellos lo llamaron durante toda la noche y el celular sonó, pero cuando me dieron los artículos personales, el aparato estaba totalmente destruido. Un policía, muy amable, me dijo que ellos habían tenido que sacar la sim card para poder buscar los contactos que tenía”, contó.

El padre de Dylan no pudo dar mayores detalles sobre cómo fue el accidente porque a la mañana de este domingo aún no le habían entregado informes sobre el levantamiento del cuerpo, el croquis del lugar del accidente o grabaciones de video, que asegura ya están en poder de las autoridades.

(Vea acá: HRW condena uso del arma pesada del Esmad: “Es algo que no hemos visto nunca en América”)

El joven, además de artista, también estaba a favor de las movilizaciones y había participado de ellas desde el primer día. Casi siempre, su activismo era con expresiones culturales y su padre niega que estuviera implicado en algún hecho ilegal.

“Él estaba involucrado desde el 28 de abril, cantaban, hacían sus arengas, pero él no tiraba piedras ni hacía vandalismo. De hecho me había mostrado videos en el celular de cómo la Policía agredía a muchos manifestantes o se infiltraban en las manifestaciones”, contó Barbosa.

Autoridades dicen que fue un accidente

El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que lamenta la muerte de Dylan Barbosa y ratifica que su fallecimiento se dio en un accidente vial que sí involucró una tanqueta del Esmad.

“La información que tiene la Policía de Tránsito en sus labores de criminalística y a partir de la reconstrucción de los hechos con evidencia de campo y videos que fueron recolectados, se evidencia cómo la motocicleta viene detrás de la tanqueta, trata de adelantarla por la derecha, frena porque tiene un carro adelante y pierde el control”, dijo.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, también participó de este pronunciamiento oficial y expresó que se continuarán con las investigaciones para que se sepa la verdad.

“Nos solidarizamos con su familia y los jóvenes del hip hop. El caso lo asume la Fiscalía a quienes les solicitamos que haga una investigación detallada sobre el lugar de los hechos para mirar finalmente qué fue lo que pasó”.