La compleja situación financiera que se vive en el país provoca que las personas busquen diferentes maneras de conseguir dinero para así saldar deudas y suplir las necesidades diarias.

Sin embargo, hay personas inescrupulosas que se aprovechan de las dificultades económicas y usan aplicaciones falsas para prestar dinero mediante el engaño. Ese ese el caso de un ciudadano de Tunja, a quien le salió un anuncio publicitario mientras revisaba su celular que lo invitaba a adquirir un crédito rápido y fácilmente.

“Inclusive con mi cédula, porque ellos piden foto por ambos lados. Aprueban el crédito y a los 2 días ya hicieron la primera consignación por un valor de 350.000 pesos“, contó la víctima en Noticias Caracol.

No obstante, el hombre señaló que ese mismo día comenzó a recibir llamadas de personas que amenazaron con asesinarlo si no consignaba casi el doble del valor prestado, los estafadores le pidieron 630.000 pesos.

Además, el problema es que no solo se contactaron con él, sino con varios contactos que el ciudadano tenía guardados en su celular. Y aunque cambiaron todas sus líneas telefónica, las intimidaciones siguieron por correo electrónico.

“Empezaron a llamarme, a hostigarme, amenazarme de muerte, tengo pruebas, tengo pantallazos de Whatsapp donde me amenazan que me van a meter 15 tiros si no pago”, explicó en el noticiero.